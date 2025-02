Lamine Yamal Présentera son équipe dans la Kings League

Le jeune ailier du FC Barcelone, Lamine Yamal, s'engage dans la Kings League avec son propre équipe. Il rejoindra un casting prestigieux de joueurs de football et se lançera dans un nouveau défi.

Lamine Yamal , l'ailier prodige de 17 ans du FC Barcelone, s'aventure dans un nouveau domaine : la Kings League . Quelques mois après avoir annoncé sa participation à la compétition créée par Gerard Piqué en 2022, le jeune international espagnol (17 ans, 17 sélections) se lancera à la tête de sa propre équipe. \Le 31 mars, l'équipe de Yamal fera son entrée dans la Kings League .

L'occasion pour lui de dévoiler son maillot, son logo et son streamer, comme il l'a annoncé dans un audio publié sur le compte X de la Kings League. « Le 31 mars, mon équipe arrive à la Kings League. Je présenterai mon maillot, mon logo et mon streamer. Vous êtes prêts ? », a déclaré le jeune talent avec enthousiasme. \Lamine Yamal rejoint ainsi un casting déjà prestigieux de la Kings League, qui compte parmi ses rangs d'autres stars du football comme Iker Casillas, Sergio Agüero et Eden Hazard. Il participera également à la Kings World Cup, organisée du 26 mai au 8 juin au Mexique et lancée par Piqué. Cette saison, Yamal s'est distingué sur les terrains avec son jeu flamboyant. En 31 matchs, il a marqué 11 buts et délivré 14 passes décisives dans toutes les compétitions. Il est désormais prêt à mettre à profit son talent et son leadership dans ce nouveau challenge





