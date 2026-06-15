Lamine Yamal, l'icône en devenir de la Roja selon le président Rafael Louzan avant la Coupe du monde 2026

Le président de la Fédération espagnole de football, Rafael Louzan, a exprimé ses ambitions pour l'équipe nationale à l'approche de la Coupe du monde 2026. Il a particulièrement encensé le jeune prodige Lamine Yamal, le qualifiant d'icône du football mondial et de futur héritier des légendes Messi et Ronaldo. Toutefois, Yamal, blessé récemment, ne devrait pas être titulaire pour le premier match contre le Cap-Vert, mais son retour progressif est soigneusement planifié. Louzan reste confiant dans les capacités de la Roja à remporter un deuxième titre mondial grâce à son collectif solide.

Interrogé en marge de la Coupe du monde 2026, le président de la Fédération espagnole, Rafael Louzan , a affiché ses ambitions pour l'Espagne lors du Mondial et complimenté le phénomène national Lamine Yamal .

Le jeune joueur sera une des pièces-maîtresses de la Roja lors de la compétition planétaire, deux ans après avoir remporté l'Euro avec l'Espagne. Et à seulement 18 ans et 11 mois, le Catalan est soumis à une pression hors norme à l'approche de la compétition qui débutera ce lundi 15 juin pour l'Espagne à 18h face au Cap-Vert. Il tentera alors de porter son pays vers un nouveau titre mondial, 16 ans après le premier.

Le président de la Fédération espagnole Rafael Louzan, interrogé par l'AFP, voit les choses en grand pour Lamine Yamal. Il le qualifie d'icône du football mondial et ajoute qu'il pourrait faire partie des plus grands. La prochaine étape, c'est qu'il prenne le relais de, ajoute-t-il. Une pression énorme certes, que le président de la Fédération espagnole tente de contrôler en ajoutant qu'il n'a que 18 ans et eux (Messi et Ronaldo) ont eu besoin de temps.

Mais Lamine Yamal risque de se faire attendre un petit peu plus longtemps que prévu. Blessé avec le FC Barcelone le 22 avril dernier, le meilleur jeune de l'Euro 2024 n'a pas rejoué depuis. Il ne devrait jouer que quelques minutes face au Cap-Vert, et donc être absent du 11 titulaire espagnol, afin de reprendre petit à petit le rythme que la Coupe du monde impose aux joueurs. Reste à savoir dans quel état de forme abordera-t-il la compétition.

Sans Yamal, La Roja garde de nombreuses armes, la principale étant un collectif parfaitement rôdé. Je crois que nous avons presque toutes les pièces du puzzle pour aborder une Coupe du Monde, tous les éléments sont alignés, considère Rafael Louzan. Après un stage de préparation réussi selon le président de la Fédération, les hommes de Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, devront bien démarrer leur compétition face au Cap-Vert.

L'Espagne, avec son expérience et sa profondeur de jeu, compte bien s'appuyer sur son collectif pour compenser l'absence temporaire de son jeune prodige. Le parcours en Coupe du monde sera long et exigeant, et la gestion de Lamine Yamal sera cruciale pour les ambitions du titre. Rafael Louzan a souligné l'importance de la patience et de la sagesse dans la réintégration du joueur, rappelant que les grandes légendes ont souvent eu besoin de temps pour s'adapter au plus haut niveau.

La confiance en l'équipe et en son staff médical est totale. En conclusion, malgré l'absence probable de Yamal pour le premier match, l'Espagne se présente en favori et compte bien soulever le trophée mondial, seize ans après son premier sacre. La pression est grande, mais le président de la Fédération reste confiant et voit en Lamine Yamal le futur visage du football mondial





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