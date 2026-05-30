La nouvelle série HBO suivra les aventures de nouvelles générations de sorciers et sorcières dans l'univers de Harry Potter. Lambert Wilson confirmera son rôle dans la série, mais a insisté sur le fait qu'il n'avait pas le droit de parler du rôle.

Lambert Wilson incarnera un personnage emblématique de la série Harry Potter dans la nouvelle série HBO. Le comédien a confirmé qu'il jouerait dans la série, mais a insisté sur le fait qu'il n'avait pas le droit de parler du rôle.

La série, qui devrait compter autant de saisons que de livres, suivra les aventures de nouvelles générations de sorciers et sorcières. La première bande-annonce a déjà dévoilé les visages des acteurs qui interpréteront les personnages principaux. La série débutera avec un goût doux-amer pour les anciens interprètes de Ron, Harry et Hermione, qui ont déjà poursuivi leur carrière au cinéma et à la télévision.

Rupert Grint, Emma Watson et Daniel Radcliffe sont notamment apparus dans de nombreuses productions britanniques et ont continué à travailler dans l'industrie du divertissement. Maggie Smith, qui incarnait Minerva McGonagall, la professeure de métamorphose, est décédée en 2024 à l'âge de 89 ans. Alan Rickman, qui interprétait Severus Rogue, est décédé en 2016 d'un cancer du pancréas. Robbie Coltrane, qui incarne Hagrid, est décédé en 2022 à l'âge de 72 ans.

Tom Felton, Matthew Lewis, Bonnie Wright, Harry Melling, Fiona Shaw, Alfred Enoch et John Cleese sont tous des acteurs qui ont poursuivi leur carrière dans l'industrie du divertissement après avoir interprété des personnages dans la saga Harry Potter. David Bradley, qui interprète Argus Rusard, est un comédien britannique très connu au théâtre. La nouvelle série HBO devrait être une aventure excitante pour les fans de la saga Harry Potter, qui pourront découvrir de nouvelles histoires et de nouveaux personnages





voici / 🏆 30. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Harry Potter Lambert Wilson Nouvelle Série HBO Sorciers Et Sorcières Aventures

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Harry vs William : Querelle royale - Télé-LoisirsHarry vs William : Querelle royale : La publication du livre “Spare” - “Le suppléant” dans sa traduction française - a jeté un pavé dans la mare : le prince Harry de Sussex y remet en cause...

Read more »

Des gendarmes réunis pour un hommage émouvant à leur collègue Richard Capel, mort en service en 1998Le 24 mars 1998, les gendarmes Capel et Lambert étaient pris pour cible par un conducteur de camping-car à Lussan. Le maréchal des logis-chef Richard Capel, 36 ans, succombera à ses blessures. Comme chaque année, une...

Read more »

DIRECT. Hexagone MMA 44: suivez la carte complète avec les combats Ulrich-Bivol et Tandia-Debienne en liveL'Hexagone MMA est de retour avec deux combats pour les ceintures des -66kg entre Abdulaev et Kobakhidze et en -77kg entre l'étoile montante Oualy Tandia et l'expérimenté Romain Debienne. La soirée se terminera en apothéose avec les deux demi-finales à 100.000 euros entre Théo Ulrich et Bivol et Wilson Varela face à Davy Gallon.

Read more »

'Scandaleux !' : une ONG soutenue par le prince Harry, et dont il a été le président, accusée de 'viols et torture' en AfriqueDepuis 2025, une ONG pour laquelle œuvre le Prince Harry est accusée de violations des droits humains dans le parc national d’Odzala-Kokoua, dans le nord-ouest de la république du Congo.

Read more »