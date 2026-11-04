Lamarche-sur-Saône: Le maire en grève pour la reconstruction du pont

À Lamarche-sur-Saône, le maire a déclenché une grève des municipales pour exiger la reconstruction d'un pont attendu depuis vingt ans. Une crise locale qui illustre les tensions administratives de l'époque.

Le journaliste Pierre Bonte propose un retour immersif sur l'émission culte Bonjour Monsieur le Maire diffusée par Europe 1. Cette chronique quotidienne plonge l'auditeur dans les années soixante et soixante-dix pour explorer la vie des communes françaises à travers des reportages inédits.

Pierre Bonte explore la Côte-d'Or

L'épisode spécifique se concentre sur la commune de Lamarche-sur-Saône située dans le département de la Côte-d'Or en région Bourgogne-Franche-Comté. Le village fait face à une situation critique concernant ses infrastructures routières essentielles pour sa population et son économie locale.

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Grève municipale contre l'inaction

Le maire de Lamarche-sur-Saône a initié une grève des municipales en signe de mécontentement profond envers l'administration centrale. Cette mesure exceptionnelle vise à protester contre le manque de réactivité des autorités concernant les besoins urgents de la collectivité territoriale.

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Un pont attendu depuis deux décennies

La cause principale de cette tension administrative remonte à vingt ans selon le reportage datant de 1965. La reconstruction du pont reliant les parties de la commune est la demande prioritaire formulée par les élus locaux auprès de l'État pour débloquer la situation.

Héritage sonore des années soixante

Cette émission historique reste une référence pour comprendre les dynamiques locales de l'époque en France. Elle offre un témoignage direct sur les relations entre les maires et l'administration étatique durant cette période charnière de l'histoire locale.