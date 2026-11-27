La jeune cheffe d'orchestre palestinienne Lamar Elias, 27 ans, rejoint l'Orchestre national du Capitole de Toulouse pour deux saisons, marquant une étape clé de sa carrière.

La jeune cheffe d'orchestre palestinienne Lamar Elias a été officiellement nommée en tant que jeune cheffe en résidence à l'Orchestre national du Capitole de Toulouse pour une durée de deux saisons. Âgée de vingt-sept ans, cette artiste née à Bethléem il y a vingt-sept ans inaugure un nouveau chapitre dans son parcours professionnel, consolidant ainsi sa présence au sein de la scène musicale toulousaine. Cette nomination intervient après une période de collaboration étroite avec l'institution, soulignant la confiance placée en elle par la direction de l'orchestre pour les projets à venir.

Un parcours toulousain jalonné de collaborations

Lamar Elias n'est pas une inconnue pour les mélomanes de la ville rose, ayant établi une proximité significative avec l'Orchestre national du Capitole au fil des années. Engagée auprès de l'Orchestre Symphonique Étudiant de 2023 à 2026, elle a pu démontrer ses capacités artistiques à un niveau avancé. Cette intégration progressive s'est structurée autour d'une rencontre déterminante survenue en mars 2021, dans le cadre des Musicales Franco-russes.

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C'est durant l'Académie de direction d'orchestre, initiée par le regretté Tugan Sokhiev alors directeur musical de l'Orchestre national du Capitole, que le potentiel de la musicienne a été véritablement révélé. Tugan Sokhiev a alors décélé chez elle des aptitudes remarquables, l'encourageant fermement à poursuivre sa voie dans la direction d'orchestre. Cette bienveillance a servi de catalyseur à sa formation, ouvrant les portes vers des structures académiques et musicales d'excellence à Toulouse.

Dans la foulée de cette découverte, Lamar Elias a intégré l'Institut Supérieur des Arts et du Design de Toulouse (ISDAT). Au sein de cet établissement, elle a suivi les cours de Sabrie Bekirova, affinant ainsi sa technique et sa sensibilité musicale. Depuis la saison 2024-2025, elle occupe également le poste de cheffe associée de l'Orchestre Démos Toulouse Métropole, renforçant son ancrage local et sa capacité à diriger des ensembles variés.

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Une reconnaissance institutionnelle et artistique

L'Orchestre national du Capitole a justifié cette décision en qualifiant Lamar Elias de cheffe toulousaine d'adoption. L'institution musicale a explicitement indiqué qu'elle souhaitait accompagner le développement de cette artiste à travers plusieurs projets concrets sur la saison en cours et à venir. Cette nomination marque une étape décisive dans la carrière de cette artiste en pleine ascension, tout en représentant une évolution naturelle auprès d'un orchestre auquel elle est profondément attachée.

Outre son rôle au sein de l'Orchestre Démos, Lamar Elias a intégré l'équipe de direction de l'Orchestre du Capitole pour la saison 2026-2027. Elle assistera le directeur musical Tarmo Peltokoski ainsi que plusieurs chefs invités de premier plan, dont Tugan Sokhiev, Kazuki Yamada et Riccardo Minasi. Cette proximité avec des chefs de renom lui permet d'absorber des méthodologies de travail variées et enrichissantes pour sa propre pratique artistique.

Elle participera notamment au concert dirigé par Riccardo Minasi à la Halle aux Grains, prévu pour le 10 décembre prochain. Cette implication immédiate dans des programmations prestigieuses témoigne de la confiance accordée à ses compétences techniques et humaines. Elle sera également au pupitre de l'Orchestre national du Capitole lors des tournées estivales en Occitanie, avant de retrouver l'orchestre pour différents projets la saison suivante.

Un profil artistique unique et international

Le parcours de Lamar Elias se distingue par sa dimension internationale et sa multiplicité de compétences artistiques. Née à Bethléem en 1999, elle a débuté par l'étude du violon et la composition avant de se tourner vers la direction d'orchestre. Cette polyvalence musicale enrichit sa vision des œuvres qu'elle dirige. Elle a notamment été la première femme nommée cheffe principale du Palestine Youth Orchestra, une première historique qui souligne son leadership et sa capacité à représenter la musique palestinienne à l'échelle internationale.

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Cette nomination s'inscrit dans une tradition de jeunesse et d'excellence au sein de l'Orchestre national du Capitole. Elle fait écho aux précédents records de jeunesse établis par Tarmo Peltokoski, nommé directeur musical à vingt-quatre ans, et Emma Gibout, devenue violon supersoliste à vingt-huit ans. Lamar Elias, à vingt-sept ans, s'ajoute à cette liste d'artistes brillants, confirmant l'engagement de l'orchestre toulousain envers le renouvellement des générations.

En offrant une résidence de deux saisons, l'Orchestre national du Capitole investit dans l'avenir de la direction d'orchestre. Cette initiative permet à Lamar Elias de développer des projets spécifiques tout en bénéficiant de l'expérience et des ressources de l'institution. Pour les amateurs de musique classique, cette collaboration promise promet des découvertes musicales pertinentes et une vision fraîche de répertoires variés, portant la voix d'une artiste palestinienne qui s'impose progressivement comme une figure majeure de la scène musicale française.