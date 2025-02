Lama Errant Capturé à Abjat-sur-Bandiat

Un lama qui avait erré dans le village d'Abjat-sur-Bandiat pendant plusieurs jours a été capturé par un jeune homme talentueux nommé Joshua Mini à l'aide de son lasso.

Mercredi 12 février, la mairie d'Abjat-sur-Bandiat avait lancé un avis de recherche concernant un lama errante dans le village, situé en Dordogne . Ce camélidé avait attiré l'attention depuis mercredi 12 février. Dimanche 16 février, le jeune homme de 28 ans, Joshua Mini, a réussi à capturer l'animal à l'aide de son lasso. Le lama, qui avait réussi à s'évader de son enclos avec son partenaire, était en train d'explorer le village.

Joshua Mini, reconnu pour ses talents de capture, a été appelé en renfort par les propriétaires du lama, qui avaient du mal à le retrouver. Après une trentaine à quarante minutes de traque, le lama a été immobilisé grâce à un lasso. Il était coincé entre une clôture, un flanc de colline et deux voitures. Le lama a été reconduit en sécurité dans son enclos. La mairie d'Abjat-sur-Bandiat, habituée à gérer des animaux en fuite, a exprimé sa satisfaction de voir l'animal en sécurité. Les propriétaires du lama ont également remercié Joshua Mini pour son aide





