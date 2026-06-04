Laeticia Hallyday et Serge Varsano : une histoire d'amour entre discrétion et affaires

Laeticia Hallyday a retrouvé l'amour avec Serge Varsano, milliardaire discret à la tête du groupe Sucden. Récit d'une rencontre entre deux passionnés d'équitation et analyse d'un couple qui évolue dans les hautes sphères économiques.

Depuis la disparition de Johnny Hallyday , Laeticia Hallyday a connu plusieurs relations, mais c'est avec Serge Varsano qu'elle semble avoir retrouvé une stabilité amoureuse. Ce milliardaire de 70 ans, à la tête d'une fortune estimée à près de deux milliards d'euros, est un acteur majeur du commerce international de matières premières agricoles.

Il dirige Sucden, un groupe familial spécialisé dans le sucre, le café, le cacao, les céréales et le riz. Son parcours est celui d'un homme discret, entré dans l'entreprise familiale dans les années 1970 en tant que trader avant d'en devenir le président. La transition à la tête de l'entreprise avait été assurée par sa mère, Lidia Nogid, après le décès de son frère Daniel, pianiste de jazz mort du sida en 1988.

Serge Varsano s'est alors imposé comme le garant de la continuité de l'empire fondé par son père, faisant de la famille l'une des plus fortunées de France. La rencontre entre Laeticia Hallyday et Serge Varsano remonte à l'automne 2025, lors d'un dîner organisé par des amis communs. Leur relation s'est construite rapidement, d'autant plus que les deux partagent une passion commune pour l'équitation. Serge Varsano est en effet un cavalier passionné qui participe à des compétitions, tout comme Laeticia.

Ce point de convergence a facilité leur rapprochement. Très vite, leur relation est devenue sérieuse, au point que Laeticia a présenté Serge à ses filles, Jade et Joy, officialisant ainsi leur union aux yeux de la famille. Depuis, le couple mène une vie à l'abri des projecteurs, se déplaçant entre Paris, Los Angeles et Saint-Barthélemy. Plusieurs observations témoignent de l'intégration progressive de Serge Varsano dans le cercle familial, notamment lors de moments passés avec Jade à Los Angeles.

Si les filles de Laeticia n'ont pas fait de déclaration publique sur cette relation, les faits suggèrent un accueil favorable. Cependant, la situation matrimoniale de Serge Varsano est complexe. Bien qu'il vive avec Laeticia, il n'est toujours pas divorcé de son épouse, Katarzyna Zawidzka, mère de ses deux fils, Dimitri et Maurice. Katarzyna, née en Pologne en 1961, a été couronnée Miss Pologne en 1985 avant de devenir mannequin international, travaillant pour des agences prestigieuses comme Next.

C'est par l'intermédiaire de l'ancien champion de网球 Wojciech Fibak qu'elle a rencontré Serge Varsano. Le couple s'est marié en 1991. Le divorce n'ayant pas encore été prononcé officiellement, cette situation ajoute une dimension particulière à la nouvelle histoire d'amour de Laeticia Hallyday, qui poursuit ainsi sa vie sentimentale loin des regards, tout en étant aux côtés d'un homme dont la fortune et les affaires rayonnent à l'échelle mondiale





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