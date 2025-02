Labrune répond aux critiques d'Oughourlian sur la gestion des droits TV de la Ligue 1

L'entourage de Vincent Labrune s'est exprimé suite aux critiques acerbes du président du RC Lens, Joseph Oughourlian, concernant la gestion des droits TV de la Ligue 1. Le clan Labrune réfute les accusations et soutient que le choix de DAZN était le seul disponible après le retrait de Canal.

La riposte ne s'est pas fait attendre. Samedi 15 février, l'entourage de Vincent Labrune s'est prononcé face aux critiques acerbes de Joseph Oughourlian , président du RC Lens, publiées dans Le Parisien concernant la gestion des droits télévisés de la Ligue 1 . « Dire que l'erreur DAZN est pire que Mediapro n'a aucun sens ! En 2018, les dirigeants de la LFP à l'époque avaient le choix entre Mediapro et Canal.

En 2024, le choix, c'était DAZN… ou DAZN car Canal ne voulait pas participer », argumente un proche du président de la Ligue de football professionnel (LFP). « De la politique politicienne » « Par ailleurs, il est de notoriété publique que Vincent Labrune avait longtemps soutenu le projet d'une chaîne propre. Mais avec ce projet, plusieurs clubs auraient dû faire faillite depuis plusieurs mois déjà. Le collège de Ligue 1 a donc voté à 15 voix sur 18 pour le choix de DAZN. Faire porter cette responsabilité sur Vincent Labrune, c'est profondément malhonnête », ajoute-t-il. « Enfin, expliquer que tous les clubs n'ont pas le même niveau d'information, c'est la règle des instances de la Ligue depuis toujours. Il y a un conseil d'administration dans lequel siègent plusieurs patrons de clubs. Avec de tels propos outranciers, Joseph Ougouhrlian ne fait qu'une seule chose : de la politique politicienne », conclut le clan Labrune. Un bras de fer judiciaire s'est engagé entre la LFP et DAZN, détenteur des droits TV de la Ligue 1. La Ligue 1 a saisi le tribunal de commerce de Paris en référé pour s'assurer du paiement d'une échéance de 35 millions d'euros avant le 28 février. Mais la juridiction ne rendra pas son ordonnance avant la fin du mois.





