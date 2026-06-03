La Xiaomi TV Box S 3e génération à moins de 41€ : une opportunité à saisir pendant les promos AliExpress

Analyse de la Xiaomi TV Box S 3e génération en promotion à moins de 41€ sur AliExpress jusqu'au 10 juin. Ce boîtier multimédia sous Google TV offre un excellent rapport fonctionnalités/prix avec support 4K HDR complet, Wi-Fi 6 et accès aux principales plateformes de streaming. Découvrez ses forces, ses limites et à qui il s'adresse.

La Xiaomi TV Box S 3e génération, proposée actuellement à moins de 41 euros grâce au code promo FR6SS06 dans le cadre des promotions d'été AliExpress jusqu'au 10 juin, se distingue comme une solution multimédia très intéressante pour moderniser un téléviseur ancien ou compléter une installation home cinéma.

Ce petit boîtier de 97 x 97 x 17 mm et 91 grammes transforme n'importe quel téléviseur avec un port HDMI en Smart TV complète via Google TV, offrant une interface fluide et une gestion centralisée des plateformes de streaming. Il est équipé d'une puce Amlogic S905X5M gravée en 6 nm, d'un processeur quad-Core Cortex-A55 jusqu'à 2,5 GHz, de 2 Go de RAM et du Wi-Fi 6 bi-bande pour un streaming 4K stable.

Côté vidéo, il supporte le Dolby Vision, HDR10+, HDR10 et HLG, et côté audio le Dolby Atmos et DTS:X. Il dispose de la certification Widevine L1, permettant un accès à Netflix, Prime Video et Disney+ en résolution 4K maximale, y compris en Dolby Vision. Malgré ses atouts, il présente quelques limites : seulement 2 Go de RAM pouvant pénaliser les applications très exigeantes, absence d'Ethernet intégré (nécessitant un adaptateur USB optionnel) et un ajustement automatique de fréquence (AFR) encore mal pris en charge par toutes les plateformes.

À ce prix promotionnel, il offre un rapport fonctionnalités/prix excellent, surpassant largement les clés HDMI bas de gamme et restant bien en deçà du prix d'une Apple TV 4K. Il cible prioritairement les utilisateurs voulant actualiser un téléviseurnon-smart ou vieillissant, ainsi que les cinéphiles cherchant un boîtier fiable pour le salon ou une pièce secondaire. Ceux possédant déjà une Smart TV récente sous Google TV n'en tireront pas grand bénéfice, et les utilisateurs très exigeants sur la fluidité pourraient être limités par la RAM.

L'offre, valable jusqu'au 10 juin avec le code FR6SS06, représente donc une opportunité à saisir pour une entrée en 4K HDR sans compromis majeur





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