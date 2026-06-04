La Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max est désormais disponible chez Carrefour à 349 euros, soit une remise de presque 50 % par rapport à son lancement à 629 euros. Cette trottinette électrique était sortie en avril 2024 avec peu de différences avec les versions Pro et standard, mais un design légèrement revu et une meilleure puissance en pic.

La Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max est désormais disponible chez Carrefour à 349 euros, soit une remise de presque 50 % par rapport à son lancement à 629 euros.

Cette trottinette électrique était sortie en avril 2024 avec peu de différences avec les versions Pro et standard, mais un design légèrement revu et une meilleure puissance en pic. Depuis, la gamme des trottinettes électriques de Xiaomi a évolué et seule une remise de prix pouvait permettre à cette Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max de se démarquer.

La version Pro Max bénéficie d'un teint mat légèrement doré qui permet d'obtenir un design plus premium, ainsi que d'un deck long et large pour convenir même aux pieds les plus grands. Le deck dispose également d'une petite évolution, se prolongeant et entourant la roue arrière pour un design plus élégant.

Cependant, cette sobriété est légèrement cassée par un emplacement pour accrocher une éventuelle plaque, ce qui n'est pas obligatoire en France. Le principal défaut de cette Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max est peut-être le côté de la puissance, qui se limite à 400 W (contre 500 W pour l'Ultra), ce qui peut rendre difficile de prendre de la vitesse sur certaines pentes.

De plus, la recharge peut prendre neuf heures avec un chargeur standard, soit trois fois plus longtemps que la recharge rapide qui peut remonter à 100 % en deux heures et demie





Frandroid / 🏆 4. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max Carrefour Remise Trottinette Électrique

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le Xiaomi TV A 32 (2025) à moins de 120 euros sur AliExpressLe téléviseur compact Xiaomi TV A 32 (2025) est actuellement en promotion à 120,23 euros au lieu de 169,99 euros sur AliExpress. Ce modèle de 32 pouces avec des bordures fines et un système audio stéréo compatible DTS Virtual:X est idéal pour les petits espaces comme une cuisine ou une chambre. Une réduction supplémentaire de 20 euros est applicable pour toute commande de plus de 199 euros payée via PayPal. Cette offre est valable dans le cadre des soldes d'été du 1er au 10 juin, avec des stocks limités.

Read more »

REDMAGIC 11S Pro : le smartphone qui transforme votre expérience de jeu en console proSorti en Chine le 18 mai dernier, le smartphone REDMAGIC 11S Pro sera très prochainement disponible en France ! Pour l’occasion REDMAGIC propose une offre spéciale avec un bon de réduction, un cadeau offert et un accès anticipé aux ventes.

Read more »

Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro voit son prix s'effondrer sur AmazonAmazon casse le prix du smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Ce modèle qui fait déjà parler de lui débarque avec une belle réduction. Profitez-en pour mettre la main sur un téléphone performant sans vous ruiner

Read more »

Sony Bravia 7 II et 9 II Pro : Des téléviseurs avec services étendus mais même hardwareSony lance les téléviseurs Bravia 7 II Pro et Bravia 9 II Pro. Contrairement à une idée reçue, la version Pro n'apporte aucune amélioration matérielle par rapport aux versions standards. Elle se différencie uniquement par un ensemble de services : garantie étendue à 3 ans avec intervention à domicile, télécommande rétroéclairée rechargeable en plastique recyclé, une plateforme VOD Sony avec plus de crédits, et une version enrichie de Voice Zoom 3. Les modèles Pro sont disponibles en Europe et aux États-Unis mais pas en France.

Read more »