La voie verte Mauriac-Vendes s'allonge avec l'ouverture d'un nouveau tronçon jusqu'à Jaleyrac, maintenant de 16 km. Un parcours dédié aux piétons, cyclistes, familles et personnes à mobilité réduite traversant les paysages du nord Cantal.

La voie verte Mauriac-Vendes s'allonge avec l'ouverture d'un nouveau tronçon jusqu'à Jaleyrac , maintenant de 16 km. Une nouvelle avancée pour les déplacements doux dans le Pays de Mauriac.

À partir du 30 mai 2026, la Communauté de communes ouvrira au public Pensé pour tous les usagers, un parcours dédié aux piétons, cyclistes, familles et personnes à mobilité réduite, traversant les paysages du nord Cantal. Avec cette ouverture, le tracé entre Mauriac et Vendes est sécurisé et équipé d'un éclairage avec détecteurs de présence, et a bénéficié d'une restauration dans le cadre du projet.

L'itinéraire se prolonge ensuite vers Jaleyrac avant de se prolonger vers Vendes par une route partagée aménagée en liaison douce, avec un dénivelé progressif d'environ 200 mètres, accessible au plus grand nombre





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