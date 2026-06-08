La visite de Xi Jinping en Corée du Nord réaffirme l'amitié stratégique sino-nord-coréenne

Le président chinois Xi Jinping a effectué une visite de deux jours en Corée du Nord, la première d'un chef d'État depuis 2019. Cette visite vise à renforcer les liens historiques entre Pékin et Pyongyang, à réaffirmer le soutien chinois face aux sanctions internationales, et à contrebalancer le rapprochement récent entre la Corée du Nord et la Russie. Dans un contexte de tensions géopolitiques et d'incertitude américaine, Xi Jinping a appelé à préserver un ordre mondial multilatéral tout en soulignant l'invincibilité de l'amitié entre les deux pays.

Le président chinois Xi Jinping a entamé lundi une visite de deux jours en Corée du Nord, marquant un événement diplomatique significatif. Cette visite, la première d'un chef d'État chinois depuis 2019, intervient dans un contexte géopolitique complexe, où Pékin cherche à réaffirmer son influence face au rapprochement entre Pyongyang et Moscou et à d'éventuelles initiatives américaines.

L'avion présidentiel chinois a atterri à la mi-journée, accueilli par des banderoles célébrant l'amitié invincible entre les deux peuples. Xi Jinping, accompagné de son épouse Peng Liyuan, du ministre des Affaires étrangères Wang Yi et de Cai Qi, a été chaleureusement accueilli par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. La Chine reste un soutien diplomatique, économique et politique essentiel pour la Corée du Nord, soumise à de multiples sanctions internationales.

Dans un article publié dans le Rodong Sinmun, le journal du parti nord-coréen, Xi Jinping a rappelé que l'amitié traditionnelle entre les deux pays restait invincible, appelant à renforcer la communication et la coopérationbilatérale et à préserver conjointement un ordre mondial centré sur l'ONU. Les analystes estiment que Pékin a probablement accepté le statut nucléaire de la Corée du Nord et privilégie désormais la stabilité du régime.

Cette visite survient alors que la Corée du Nord s'est rapprochée de la Russie, envoyant des troupes soutenir Moscou en Ukraine, et que Kim Jong Un a renforcé sa visibilité internationale, notamment aux côtés de Xi et Poutine lors d'un défilé militaire à Pékin. Par ailleurs, la sœur de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a réaffirmé qu'aucun abandon de l'arme atomique n'était envisageable, confirmant le caractère irréversible du statut nucléaire nord-coréen après l'échec des sommets avec Donald Trump.

Si Trump se dit prêt à revoir Kim Jong Un, son dernier appel n'a pas été suivi d'une réponse. Cette visite chinoise vise ainsi à réaffirmer la prééminence du lien sino-nord-coréen dans un environnement international de plus en plus volatil, où les États-Unis semblent moins prévisibles et concentrés sur d'autres théâtres





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