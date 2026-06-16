La Ville de Lille a confié les pronostics à deux poules de la ferme pédagogique Marcel Dhénin, mais les résultats n'ont pas été très convaincants. Les poules ont picoré des gamelles différentes, mais les pronostics n'ont pas correspondu à ce que la Ville de Lille espérait.

La Ville de Lille a fait pronostiquer deux poules pour la Coupe du monde 2026, mais les résultats ont été décevants. Les poules ont picoré des gamelles différentes, mais les pronostics n'ont pas correspondu à ce que la Ville de Lille espérait.

L'équipe de France a joué contre l'Irlande du Nord au stade Pierre-Mauroy, avant de partir pour la Coupe du monde. La Ville de Lille a également fait référence à Paul le poulpe, qui avait prédit 12 des 14 résultats qu'il avait tentés lors de l'Euro 2008 et de la Coupe du monde 2010. Les résultats des pronostics des poules lilloises n'ont pas été très convaincants, mais la Ville de Lille espère que les Français l'emporteront bien contre la Norvège.

Les matchs de la Coupe du monde seront visibles dans la métropole à travers des écrans géants, des fan zones et des terrasses





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