La ville de Lawrence accueille les Fennecs avec ferveur pour la Coupe du monde 2026

La ville de Lawrence, située dans l'état du Kansas, est prise de passion pour l'équipe d'Algérie. Les 97 000 habitants de la ville célèbrent les Fennecs, entre drapeaux, hymne appris par l'Université du Kansas et accueil digne des plus grandes nations du football.

Une ville américaine accueille les Fennecs avec ferveur pour la Coupe du monde 2026 La ville de Lawrence , située dans l'état du Kansas , est prise de passion pour l'équipe d' Algérie .

Les 97 000 habitants de la ville célèbrent les Fennecs, entre drapeaux, hymne appris par l'Université du Kansas et accueil digne des plus grandes nations du football. Cette petite ville américaine est fière de recevoir la sélection algérienne. L'approche du premier choc décisif pour les Fennecs face à l'Argentine le 16 juin, la sélection vit un accueil tout bonnement exceptionnel dans la ville américaine de Lawrence.

Les supporters ont érigé un écrin de bienveillance et de soutien inconditionnel pour permettre aux hommes de Vladimir Petkovic d'aborder la compétition dans des conditions idéales. Les rues de Lawrence se sont littéralement parées des couleurs vibrantes du drapeau algérien, offrant un accueil triomphal à Riyad Mahrez et à ses coéquipiers. Bravant la pluie, plus de 300 supporters ont tenu à exprimer leur ferveur aux abords de l'hôtel.

Un résident local interrogé considère la présence de la sélection algérienne comme un privilège. Les joueurs algériens ont même rendu visite à l'équipe de basket locale des Kansas Jayhawks pour tenter quelques paniers. Détendus et amusés, les joueurs n'ont pas hésité à répondre à l'appel et semblent profiter de la culture états-unienne. L'orchestre de l'université du Kansas a fait preuve d'une attention magistrale en apprenan





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