La Villa Windsor : Un Dernier Rendez-Vous avec l'Eternel

La villa Windsor, un joyau architectural inoccupé depuis vingt-cinq ans, a été le théâtre d'une visite poignante quelques heures avant le tragique accident qui a coûté la vie à la princesse Diana.

Construite il y a près d'un siècle par l'architecte qui a également conçu le Théâtre des Champs-Élysées, la villa Windsor est inoccupée depuis vingt-cinq ans. Delphine Goldsztejn, on peut apercevoir sa silhouette néo-classique. Seuls quelques fantômes diaphanes se faufilent encore dans l'enfilade de ses quatorze pièces, réparties sur trois étages. Vides. Maquillées de couleurs, comme le décor d'un théâtre oublié.

Si le hall d'entrée conserve encore la luminosité méditerranéenne de la peinture murale qui orne son plafond, il ressemble aujourd'hui à un vaste désert. Disparu, le mobilier. Canapé en brocart bleu et or, poufs assortis, table portée par un aigle. Volatilisés, aussi, les candélabres d'argent et de cristal. Un fil électrique pend du plafond, libéré d'un lustre à pampilles que jouxtait autrefois l'étendard flamboyant du prince de Galles. Celui d'un règne avorté. Mais, soudain, en cette journée du 30 août 1997, vers 16 heures, sur l'escalier monumental, l'apparition furtive et souriante de la princesse Diana éclaire la villa. Celle-ci visite la maison avec son compagnon, Dodi Al-Fayed. Juste quelques heures avant l'accident fatal. Avaient-ils le projet de s'y installer ?





