La Villa des Kardashian à Vendre

La maison emblématique du clan Kardashian, qui a vu les sœurs devenir célèbres, est mise en vente pour plus de 13 millions de dollars.

Tous ceux qui ont suivi avec enthousiasme les aventures du clan Kardashian reconnaîtront sans aucun doute ce carrelage noir et blanc laqué, toujours impeccablement propre. Achevée en 2010 par Kris Jenner et son ex-compagnon Bruce Jenner pour 4 millions de dollars, la villa gigantesque des Kardashian est aujourd'hui sur le marché pour un peu plus de 13 millions de dollars.

La matriarche de la famille a décidé de mettre en vente cette maison emblématique qui a vu Kim, Kourtney, Khloé, Kendall et Kylie devenir célèbres. «J'ai partagé tant de souvenirs inoubliables avec ma famille dans cette maison incroyable, et j'ai hâte de la voir commencer un nouveau chapitre avec ses prochains propriétaires », a déclaré Kris Jenner, âgée de 69 ans, dans les colonnes du New York Times. La maison offre six chambres, huit salles de bains et s'étend sur une superficie de 800 mètres carrés en plein cœur du quartier très exclusif de Hidden Hills à Los Angeles. La cuisine est équipée d'une cuisinière française noire La Cornue, et les réfrigérateurs conservent toujours leurs portes vitrées, laissant entrevoir un contenu soigneusement rangé et parfaitement organisé. Dans les chambres, les placards sont également sur mesure. Se souvient-on de cet espace spécialement créé par Kris Jenner pour sa collection de sacs Birkin ? «Cette maison faisait partie intégrante de l'émission. Mais ce n'est pas seulement une maison qui est apparue à la télévision. C'est une maison où une famille a vécu sa vie, avec des moments bons et mauvais, des enfants qui ont grandi et toutes sortes d'évolutions », a confié Tomer Fridman, un agent immobilier proche de la famille. Avec un portefeuille immobilier aussi important que celui de la mère de famille, il était temps pour elle de se séparer d'un de ses biens. La villa n'a cependant pas encore trouvé ses nouveaux propriétaires. Mais si les acheteurs souhaitent intégrer la propriété meublée, il faudra débourser 400 000 dollars supplémentaires. Qu'ils ne s'attendent pas à dormir dans le lit de Kylie Jenner ou à se lover dans le fauteuil préféré de Kim, la maison a été entièrement redécorée par Ryan Saghian, un célèbre designer américain, pour qui « réimaginer l'une des maisons les plus reconnaissables de la pop culture » a été un véritable honneur





VanityFairFR / 🏆 56. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

