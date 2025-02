La Vie Quercynoise célèbre ses 80 ans : Un témoignage d'Aimé Noël, fondateur du journal

L'hebdomadaire La Vie Quercynoise fête son 80e anniversaire. Mme Marguerite Noël, veuve du fondateur Aimé Noël, partage les anecdotes et les motivations de son mari à travers ce témoignage qui retrace l'histoire de la création de ce journal chrétien et social.

Fondée par Aimé Noël (1917 – 1995) le 14 octobre 1944 à Figeac , La Vie Quercynoise fête ses 80 ans. Mme Marguerite Noël, 93 ans, veuve d’ Aimé Noël , nous fait part des informations recueillies soit directement auprès de son mari, soit sur la base des documents qu’elle a méticuleusement archivés dans la maison familiale, qu’elle n’a pas quittée.

Ainsi, fait-elle renaître sous nos yeux, un pan de l’histoire de la création de La Vie Quercynoise et des motivations qui ont conduit son défunt mari à se lancer dans cette drôle d’aventure. Dans ses propos, elle évoque la personnalité du fondateur de ce média lotois, un homme à la foi chrétienne chevillée au corps et pour qui La Vie Quercynoise, a été « l’œuvre de sa vie ». À lire aussi Témoignage d’une correspondante de La Vie Quercynoise. « Pour que vive mon village ». 1944 : le pari audacieux d’un journal chrétien et social Qu’est-ce qui a amené Aimé Noël à fonder La Vie Quercynoise ? Mme Marguerite Noël : Ce sont les circonstances de la vie qui l’ont conduit à créer La Vie Quercynoise. En effet, en tant que Jociste, à l’âge de 17- 18 ans, il avait grandement appris au sein de ce mouvement de jeunes, très présent à l’époque dans notre région : la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) (*). Non seulement il s’était nourri des enseignements portés par ce mouvement, mais il s’était notamment formé dans les domaines de l’expression et de la pédagogie pour témoigner de ses convictions chrétiennes auprès des jeunes de son âge. Ses interventions portaient autour de trois mots d’ordre : voir, comprendre et agir. Je pense que c’est cette foi profondément ancrée en lui qui l’a poussé à la création de La Vie Quercynoise. Ceux et celles qui étaient à ses côtés, partageaient pleinement son intuition de créer un journal « Hebdomadaire Chrétien et Social de Libération ». Ainsi est née La Vie Quercynoise ! Il s’agissait de traduire en actes, une volonté de s’engager pour le présent, dans le contexte si particulier de cette époque, au sortir de la 2de guerre mondiale, où tant de personnes se retrouvaient isolées, parfois ébranlées dans leurs convictions, voire désemparées. Pour Aimé, la création d’un journal s’est imposée à lui comme un devoir, au nom de sa foi, afin de créer du lien, de la fraternité dans un esprit pacifique. À lire aussi La Vie Quercynoise rejoint Actu.fr Comment s’est-il organisé pour lancer ce projet ? Aimé a eu la chance d’être entouré de nombreux amis, qui l’ont beaucoup aidé dans cette entreprise pas simple à mettre en œuvre, tant du point de vue humain que matériel. Fort heureusement, les réunions de jeunes, organisées dans le Figeacois, lui avaient permis de tisser un formidable réseau de relations. Il a vécu l’expérience de l’organisation d’un déplacement à Paris avec une trentaine de camarades, grâce aux financements récoltés. C’était à l’occasion du congrès international de la JOC qui s’est tenu à la capitale en 1937, dont il est revenu fortement impressionné. Donc, Aimé était connu, ce qui signifie qu’au moment de la création de La Vie Quercynoise, ses amis ont répondu présent, d’une manière ou d’une autre… Comment a-t-il procédé pour concrétiser sa démarche ? La création de La Vie Quercynoise ne s’est pas faîte en un jour. Il a d’abord fallu constituer une équipe, trouver des fonds, rechercher une imprimerie, créer un comité de rédacteurs, recruter des correspondants locaux, organiser les dépôts de vente du journal et les approvisionnements, etc. Précisons qu’Aimé avait ouvert un compte bancaire, un CCP à son nom, sur lequel a été versé les premiers temps, le produit de la vente des journaux. C’est dans ce climat qu’a débuté le lancement de La Vie Quercynoise. Aimé est vraiment parti de zéro ! Quelques semaines après la parution des premiers numéros a été créée la société qui allait gérer l’hebdomadaire. Évidemment, il a bénéficié du soutien du clergé local, qui lui a permis de vendre La Vie Quercynoise aux portes des églises dès le départ, ce qui a perduré de longues années. En trois mois, d’octobre à décembre 1944, on peut dire que le journal était sur les rails avec une diffusion qui a augmenté d’une semaine à l’autre. De 4 000 exemplaires au premier tirage, le compteur atteignait 7 000 exemplaires au mois de décembre 1944. Avec le soutien d’Edmond Michelet, futur ministre du général de Gaulle Quelle était sa motivation principale à travers ce projet ? La cause de Dieu ! En effet, on peut dire que le moteur de la vie d’Aimé et de son action prenait sens dès lors qu’il s’agissait d’endosser ce qu’il appelait « la cause de Dieu »





