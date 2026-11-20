Les habitants de Kiev se réfugient dans le métro le 19 novembre 2026 pour échapper aux frappes russes. Une épreuve quotidienne marquée par l'exil et l'épuisement.

Le 19 novembre 2026, la capitale ukrainienne se métamorphose en un vaste abri antibombe souterrain. Alors que les chaînes Telegram préviennent d'une attaque aérienne massive prévue pour la nuit, des centaines de civils descendent dans les tunnels du métro. Cette migration nocturne vise à protéger la population civile des missiles et drones russes qui menacent la ville.

Les familles se protègent dans les tunnels de Kiev

Kateryna Lioubytchenko, trente-deux ans, installe sa tente sur le marbre glacé de la station Akademmistetchko. Elle est accompagnée de son mari et de leur fille Alisa, deux ans. Ils quittent leur appartement du dixième étage en banlieue nord pour ne prendre aucun risque face aux alertes. Kateryna explique que ce changement de stratégie sert avant tout à protéger l'ouïe de sa fille contre les détonations.

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Jusqu'à récemment, la famille attendait le vol des missiles pour descendre. Désormais, l'anticipation est de mise. L'enfant dort sur un matelas gonflable par son père. Malgré la guerre, elle sautille et rit. Sa mère précise que l'enfant comprend les alertes comme un signal de danger. Cette routine est devenue banale, apprise dès la crèche. Pourtant, la mère juge cette situation douloureuse pour l'enfance.

Le rôle central de Telegram dans la survie civile

Le réseau social Telegram sert de boussole principale pour la majorité des Kivaniens. Deux adolescents consultent frénétiquement les informations sur leurs téléphones. Ils y lisent des détails techniques sur le décollage de bombardiers depuis la base ukrainka. Ils passent ensuite à des contenus plus légers sur TikTok. Cette application mobile structure leur perception immédiate du risque.

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La station accueille des centaines de personnes équipées de sacs à dos et de couvertures. Tetiana, employée de quatre-vingts-dix-huit ans, contrôle les entrées. Elle barre parfois le passage aux escaladeurs. L'accès est payant en temps calme. Il devient gratuit lors des alertes ou après minuit. La station a accueilli jusqu'à mille cinq cents personnes. Ce chiffre a baissé depuis l'été 2026.

L'exil silencieux et l'épuisement des résistants

Katia, avocate célibataire de trente-huit ans, refuse encore de partir. Elle considère que sa vie est rythmée par les attaques. Elle envisage de rejoindre ses amis à Londres ou à Paris. Elle craint que son diplôme ne soit pas reconnu à l'étranger. Elle rejette fermement le statut de réfugiée. Son silence est parfois rompu par des rires d'enfants ou le bruit des trains.

Arkadï Sagane, soixante-sept ans, boit du café dans un thermos. Il travaille comme employé de musée depuis le début de l'invasion. Son fils sert dans l'armée. Sa mère est très âgée. Il doit reprendre le travail à huit heures si l'alerte dure jusqu'à six heures. Il raconte la scène d'un homme courant en sous-vêtements par zéro degré. Il porte un nourrisson dans ses bras.

L'escalade des menaces et la défense territoriale

La bataille s'enlise après cinq ans de conflit. Moscou intensifie ses bombardements sur les grandes villes. L'armée ukrainienne manque de moyens anti-aériens. Les défenseurs font face à des essaims de drones et de missiles. À une heure du matin, l'armée de l'air ukrainienne signale des missiles balistiques. Une première explosion retentit peu après. La nuit se poursuit dans le froid des souterrains.