La veuve noire condamnée à 30 ans de réclusion criminelle

Delphine Pinto, surnommée la veuve noire, a été condamnée à 30 ans de réclusion criminelle pour avoir orchestré le meurtre de son mari en 2021.

Delphine Pinto , surnommée la veuve noire, a été condamnée à 30 ans de réclusion criminelle pour avoir orchestré le meurtre de son mari en 2021.

La cour d'assises spéciale de l'Oise a rendu son verdict dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juin. Delphine Pinto a été reconnue coupable d'avoir provoqué le meurtre en bande organisée de son mari Jean-Christophe Piel, aux côtés de son amant exécutant Yassine Zekri. Ce dernier a également été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, mais avec une peine de sûreté des deux tiers.

Le fils de Delphine Pinto, qui avait été mis dans la confidence du plan meurtrier, a été acquitté. Un amant de Delphine Pinto a été condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour avoir sciemment facilité le meurtre, tandis qu'un autre homme a pris 10 ans pour avoir fourni l'arme du crime. L'avocat général avait requis la perpétuité pour Delphine Pinto et Yassine Zekri, mais la cour a considéré que les preuves n'étaient pas suffisantes pour justifier une telle peine.

Delphine Pinto a été condamnée à 30 ans de réclusion criminelle pour avoir orchestré le meurtre de son mari en 2021, aux côtés de son amant exécutant Yassine Zekri. La cour d'assises spéciale de l'Oise a rendu son verdict dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juin. Delphine Pinto a été reconnue coupable d'avoir provoqué le meurtre en bande organisée de son mari Jean-Christophe Piel, aux côtés de son amant exécutant Yassine Zekri.

Ce dernier a également été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, mais avec une peine de sûreté des deux tiers. Le fils de Delphine Pinto, qui avait été mis dans la confidence du plan meurtrier, a été acquitté. Un amant de Delphine Pinto a été condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour avoir sciemment facilité le meurtre, tandis qu'un autre homme a pris 10 ans pour avoir fourni l'arme du crime.

L'avocat général avait requis la perpétuité pour Delphine Pinto et Yassine Zekri, mais la cour a considéré que les preuves n'étaient pas suffisantes pour justifier une telle peine. Delphine Pinto a été condamnée à 30 ans de réclusion criminelle pour avoir orchestré le meurtre de son mari en 2021, aux côtés de son amant exécutant Yassine Zekri. La cour d'assises spéciale de l'Oise a rendu son verdict dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juin.

Delphine Pinto a été reconnue coupable d'avoir provoqué le meurtre en bande organisée de son mari Jean-Christophe Piel, aux côtés de son amant exécutant Yassine Zekri. Ce dernier a également été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, mais avec une peine de sûreté des deux tiers. Le fils de Delphine Pinto, qui avait été mis dans la confidence du plan meurtrier, a été acquitté.

Un amant de Delphine Pinto a été condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour avoir sciemment facilité le meurtre, tandis qu'un autre homme a pris 10 ans pour avoir fourni l'arme du crime. L'avocat général avait requis la perpétuité pour Delphine Pinto et Yassine Zekri, mais la cour a considéré que les preuves n'étaient pas suffisantes pour justifier une telle peine





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