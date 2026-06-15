La veille du premier match de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026, l'équipe de France va lancer sa Coupe du monde mardi (21h) face au Sénégal au MetLife Stadium de New York. La composition probable des Bleus contre le Sénégal est connue.

La veille du premier match de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026 contre le Sénégal , mardi (21h) au MetLife Stadium de New York, Didier Deschamps et Kylian Mbappé doivent s'exprimer ce lundi.

L'équipe de France va lancer sa Coupe du monde mardi (21h) face au Sénégal au MetLife Stadium de New York. La composition probable des Bleus contre le Sénégal est connue. Didier Deschamps et Kylian Mbappé doivent s'exprimer ce lundi. La veille du premier match de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026, l'entrée en lice en Coupe du monde face au Sénégal, c'est la même composition d'équipe que lors du dernier match amical qui se dessine.

La composition probable des Bleus contre le Sénégal : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembelé, Olise, Doué - Mbappé. La Fifa a dévoilé le nom de l'arbitre qui officiera lors du match entre la France et le Sénégal en ouverture du groupe I ce mardi. Et c'est une vieille (et pas désagréable) connaissance des Bleus.

Bienvenue dans notre live pour suivre en direct toutes les informations à la veille du premier match de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026, mardi (21h) au MetLife Stadium de New York. Les Bleus ont quitté leur camp de base à Boston dimanche pour rejoindre New York. Didier Deschamps et Kylian Mbappé doivent s'exprimer en conférence de presse, ce lundi. L'arbitre somalien Omar Artan touchera malgré tout l'intégralité de sa prime.

L'entraîneur de l'OL, Amaury Barlet, a notamment vu éclore Rayan Cherki. Il a toujours aimé le jeu, un passionné exigeant avec lui. La veille du premier match de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026, William Saliba a bien participé à l'entraînement collectif des Bleus ce samedi, après avoir manqué les précédentes séances en raison d'une gêne au dos.

La veille du premier match de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026, l'équipe de France va lancer sa Coupe du monde mardi (21h) face au Sénégal au MetLife Stadium de New York. La composition probable des Bleus contre le Sénégal : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembelé, Olise, Doué - Mbappé.

La Fifa a dévoilé le nom de l'arbitre qui officiera lors du match entre la France et le Sénégal en ouverture du groupe I ce mardi. Et c'est une vieille (et pas désagréable) connaissance des Bleus





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