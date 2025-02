La valise de lumière de Kelly, trop lourde pour voyager

Kelly, 17 ans, atteint du syndrome de Crigler-Najjar, a dû renoncer à un voyage scolaire à Porto car sa valise de lampes de photothérapie, nécessaire à sa survie, est trop lourde pour la cabine. La compagnie aérienne easyJet refuse toute exception.

Kelly, 17 ans, comme toutes les jeunes filles de son âge, rêve de sorties, de voyages, de fêtes et d'amis. Quand l'école a proposé une sortie scolaire à Porto, au Portugal, elle était ravie. Elle allait pouvoir oublier quelques jours sa maladie. Une maladie génétique rare, le syndrome de Crigler-Najjar, la contraint à recevoir 10 à 12 heures de photothérapie par jour.

Sans ce traitement, la bilirubine, un enzyme que son foie ne peut pas transformer, peut atteindre le cerveau et Kelly risque la mort. \\\La médecine a toutefois fait des progrès. Ses lampes, indispensables à sa survie, sont rangées dans une mallette portable. \\\Pour la première fois, un voyage avec ses amis semblait accessible. \\\Cependant, un détail, de 5 kg et 5 cm, a mis fin à sa joie. La compagnie aérienne ne veut pas transporter sa valise de lampe en cabine, car elle est 5 kg trop lourde et 5 cm trop longue. easyJet refuse de prendre en charge la valise et n'est prête à aucune exception. \\\Le voyage de Kelly est donc remis en cause. \\\ fatigués de se battre pour tout, Katia, la maman de Kelly, a remué ciel et terre pour trouver une solution. Elle a contacté tous les services de la compagnie aérienne, tenté d'en contacter d'autres, regardé les tarifs pour faire transporter la valise en taxi... Mais aucune solution ne semble possible. \\\La famille est aujourd'hui usée et abattue. « On parle égalité, inclusion... Mais on en est encore tellement loin », soupire Katia. Il faut se battre constamment pour tout, c'est usant », résume-t-elle. Il faut se justifier de tout, tout le temps, pour tout.





actufr / 🏆 1. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Syndrome De Crigler-Najjar Photothérapie Handicap Inclusion Easyjet

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Jordan Bardella barbu : il fait une révélation à Christine Kelly sur son nouveau look !Invité sur le plateau de Face à l’info sur CNews le jeudi 16 janvier dernier, Jordan Bardella a fait une révélation inédite concernant sa barbe qu’il arbore depuis quelques jours.

Lire la suite »

Still Kelly s'installe à Paris avec une capsule exclusive chez Pretty BoxLa marque new-yorkaise Still Kelly, fondée par Marc Kalman, fait ses premières apparitions physiques en partenariat avec la boutique Pretty Box à Paris. Une capsule exclusive, comprenant un t-shirt à manches longues avec l'inscription « Kelly et Nico » et des sweatshirts ornés de diamants de laboratoire de SNOW, sera proposée du 22 au 26 janvier 2025.

Lire la suite »

Kelly Massol (Qui veut être mon associé ?) : quelle est sa fortune ?De vendeuse à la tête d'un empire cosmétique, Kelly Massol, l'un des visages de l'émission Qui veut être mon associé ?, a connu une ascension fulgurante.

Lire la suite »

Pipe Pro : Marco Mignot éliminé en 16es, Kelly Slater qualifié en quartsLe Français Marco Mignot a été éliminé vendredi à Hawaii en 16es de finale du Pipe Pro, première manche de la saison. Kelly Slater, dans une forme étincelante, sera en lice en quarts.

Lire la suite »

Lloyd Kelly, cible de plusieurs clubs européensPlusieurs clubs européens, dont l'Olympique de Marseille, le Borussia Dortmund et la Juventus, s'intéressent à Lloyd Kelly (26 ans), défenseur central de Newcastle. L'Anglais, peu utilisé par les Magpies, pourrait quitter le club en prêt dans les derniers jours du mercato.

Lire la suite »

Juventus S'intéresse à Lloyd Kelly, l'OM DoubleL'Olympique de Marseille a renforcé sa défense avec l'arrivée de Luiz Felipe, mais la Juventus pourrait lui faire de l'ombre sur une piste défensive. La Vieille Dame cherche activement un défenseur central et a relancé les contacts avec Newcastle pour Lloyd Kelly.

Lire la suite »