La Valeur Économique Des Haies Sous-estimée

La valeur économique des haies est souvent sous-estimée. Elles jouent un rôle crucial dans la limitation des inondations et offrent des revenus grâce à la biomasse qu'elles produisent. Pour les agriculteurs et les collectivités, la revalorisation des haies présente de nombreux avantages, soutiennent l'ingénieur paysagiste Philippe Hirou et l'écologue Jacques Tassin.La tragédie des haies réside dans leur évaluation écologique toujours insuffi...

sant et leur manque de reconnaissance en termes économiques. Pourtant, leur valeur économique est considérable si l'on considère leur impact sur une échelle territoriale plus large, au-delà de l'exploitation agricole. Le remembrement des années 1950 à 1970 a entraîné la destruction massive des haies, considérées comme « archaïques » et « inutiles ». Cette opération visait à moderniser l'agriculture française et à améliorer sa compétitivité. Entre 1950 et 2015, les deux tiers des haies françaises ont disparu, soit 1,4 million de kilomètres. Un véritable patrimoine est parti en fumée, brutalement éliminé par des décideurs qui croyaient débarrasser leur exploitation de vieux reliques sans valeur.On pensait que la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection des espaces naturels et des paysages avait mis fin à cette frénésie. On croyait même que le recul des haies s'était arrêté en 2006 avec leur intégration dans la Politique agricole commune (PAC) et leur éligibilité aux subventions de l'Union européenne. En 2014, l'obligation de leur maintien a été instaurée. Cependant, une étude du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux de 2023 a révélé un recul annuel de 23 500 kilomètres, démontrant que la diminution des haies se poursuit, invisiblement.





