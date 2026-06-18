La vaccination contre le HPV sauve des vies : le cancer du col de l'utérus presque éliminé chez les jeunes femmes en Angleterre

Une étude britannique révèle qu'aucun décès par cancer du col de l'utérus n'a été enregistré chez les 20‑24 ans entre 2020 et 2024 grâce à une couverture vaccinale élevée, tandis que la France accuse un taux beaucoup plus bas.

En Angleterre , les statistiques récentes montrent une quasi‑disparition des décès liés au cancer du col de l'utérus chez les jeunes femmes de 20 à 24 ans.

Selon une étude publiée le 18 juin dans une revue médicale, aucune mort n'a été enregistrée entre 2020 et 2024 dans cette tranche d'âge, après l'introduction massive de la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV). Les chercheurs de Cancer Research UK et de l'Université Queen Mary de Londres estiment que près de deux cents décès ont été évités grâce au vaccin, qui cible les souches à haut risque responsables de la grande majorité des cancers du col de l'utérus.

Sans la campagne de vaccination, on aurait pu compter environ vingt‑trois décès supplémentaires au même intervalle. Ces résultats confirment l'efficacité du vaccin, dont le taux de couverture atteint environ 90 % chez les filles vaccinées à 12 ou 13 ans, et permettent d'envisager une disparition progressive de cette maladie dans la population britannique. Le programme de vaccination a été lancé pour les filles en 2008, avant d'être étendu aux garçons en 2019.

Le schéma actuel prévoit que les élèves de l'équivalent de la 4ᵉ à la seconde reçoivent le vaccin de façon systématique. Toutefois, les données de l'année scolaire 2024‑2025 révèlent une légère décélération : 75,5 % des filles et 70,5 % des garçons en seconde ont été vacciné, en dessous de l'objectif de 90 % fixé par l'OMS pour les filles.

Cette baisse alarmante a incité la responsable de Cancer Research UK à appeler le gouvernement britannique à renforcer les efforts de sensibilisation et à garantir que les objectifs de couverture soient atteints. Malgré ce recul, le vaccin reste extrêmement protecteur : les jeunes filles qui ont reçu les deux doses avant l'âge de 13 ans présentent un risque quasiment nul de décès par cancer du col de l'utérus avant 30 ans. En comparaison, la situation française apparaît moins favorable.

La vaccination contre le HPV y est recommandée pour les jeunes filles et garçons de 11 à 14 ans et prise en charge par l'Assurance maladie, mais le taux de couverture reste bien en dessous de celui observé au Royaume‑Uni. Selon Santé publique France, seulement 43,6 % des jeunes filles ont reçu le vaccin, ce qui contraste fortement avec le taux de 90 % visé par les autorités sanitaires britanniques.

Ce décalage souligne l'importance d'une stratégie de communication et d'accès aux soins plus efficace afin de réduire le fardeau du cancer du col de l'utérus, qui cause environ 685 décès chaque année en Angleterre et demeure une cause majeure de mortalité féminine dans le monde. Le dépistage reste, quant à lui, indispensable, le vaccin ne protégeant qu'environ 90 % des infections à l'origine de ce type de cancer, tandis que les 13 souches à haut risque du HPV sont également responsables de cancers de la bouche, de la gorge et d'autres sites anatomiques





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