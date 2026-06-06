La Tunisie, une équipe solide mais déterminée pour la Coupe du monde 2026

La Tunisie est une équipe qui s'appuie sur une défense très solide. La campagne de qualification à la Coupe du monde 2026 l'a confirmé. La Tunisie arrive forte d'une campagne de qualification qu'elle a survolée. Avec un effectif remanié, elle espère briser son plafond de verre et oublier la déception de la récente Bilan.

La Tunisie est une équipe qui s'appuie sur une défense très solide. La campagne de qualification à la Coupe du monde 2026 l'a confirmé. La Tunisie est une équipe qui s'appuie sur une défense très solide.

La campagne de qualification à la Coupe du monde 2026 l'a confirmé. La Tunisie arrive forte d'une campagne de qualification qu'elle a survolée. Avec un effectif remanié, elle espère briser son plafond de verre et oublier la déception de la récente Bilan. La Tunisie va devoir sortir le grand jeu dans un groupe relevé si elle veut passer le premier tour pour la première fois de son histoire.

La campagne de qualification à la Coupe du monde 2026 l'a confirmé.

La Tunisie arrive forte d'une campagne de qualification qu'elle a survolée. Avec un effectif remanié, elle espère briser son plafond de verre et oublier la déception de la récente Bilan. La Tunisie va devoir sortir le grand jeu dans un groupe relevé si elle veut passer le premier tour pour la première fois de son histoire





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