La Tunisie nomme Hervé Renard comme sélectionneur

La Tunisie a nommé Hervé Renard comme sélectionneur de l'équipe nationale, après la démission de Sabri Lamouchi. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France féminine a accepté l'offre de la Tunisie.

La Tunisie a nommé Hervé Renard comme sélectionneur de l'équipe nationale, après la démission de Sabri Lamouchi . L'ancien sélectionneur de l'équipe de France féminine a accepté l'offre de la Tunisie , qui est dans l'urgence de réagir après la déroute contre la Suède.

Renard a déjà une expérience avec les sélections africaines, notamment en tant que sélectionneur de la Zambie et de la Côte d'Ivoire. Il a également dirigé le Maroc et l'Arabie saoudite lors de la Coupe du monde 2018 et 2022. La Tunisie doit maintenant se concentrer sur les prochaines rencontres, notamment contre le Japon et les Pays-Bas, pour ne pas prendre la porte d'entrée dans le Mondial.

La sélection tunisienne est déjà décevante après avoir été éliminée dès les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations en janvier. La pression est donc grande sur Renard pour réussir et sauver la réputation de l'équipe nationale





RTLFrance / 🏆 82. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tunisie Hervé Renard Coupe Du Monde Sélectionneur Sabri Lamouchi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du Monde 2026 : Suède - Tunisie, un duel décisif pour la qualification dans le groupe FLa Suède et la Tunisie s'affrontent dans la nuit du 14 au 15 juin à 4h00 heure française pour le compte du groupe F de la Coupe du Monde 2026. Ce match, décisif dans la course à la qualification, sera diffusé en exclusivité sur beIN Sports. Découvrez toutes les informations pratiques et les enjeux de cette rencontre.

Read more »

[Podcasts] La crise déjà pour la Tunisie : le coup de gueule de Walid Acherchour et Walid au 32 16 : 'A partir du moment où Sabri Lamouchi n’a pas pu faire sa liste comme il le voulait, tu ne peux pas être surpris de la catastrophe en Tunisie'L’After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération...

Read more »

Sabri Lamouchi limogé en pleine Coupe du monde, Hervé Renard nouveau sélectionneur de la TunisieBattue par la Suède, dimanche, pour ses débuts en Coupe du monde (1-5), la Tunisie a limogé Sabri Lamouchi de son poste de sélectionneur le lendemain. Hervé Renard lui succède.

Read more »

La Tunisie change de sélectionneur après la défaite face à la SuèdeLa Tunisie a décidé de changer de sélectionneur après la lourde défaite face à la Suède lors de la première journée de la Coupe du monde 2026. Sabri Lamouchi a été remplacé par Hervé Renard, qui a été nommé en raison de son expérience dans la sélection d'Arabie Saoudite.

Read more »