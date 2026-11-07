La Truite du Ridor célèbre ses 50 ans à Plémet en février 2027

Le concours emblématique La Truite du Ridor fêtera son demi-siècle à Plémet. La langue gallo sera mise à l'honneur lors de cette édition anniversaire en février 2027.

Le concours emblématique La Truite du Ridor, situé à Plémet près de Loudéac dans les Côtes-d'Armor, préparera prochainement la célébration de son cinquantième anniversaire. Cet événement culturel majeur, qui constitue une référence incontournable dans le paysage festif breton, marquera une date charnière en février 2027. L'organisation prévoit déjà de transformer cette milestone en une manifestation exceptionnelle, mettant spécifiquement la langue gallo au cœur des festivités.

Un gala exceptionnel réunira les anciens lauréats

Nicolas Pinel, président de l'association organisatrice, annonce dès maintenant une journée de retrouvailles chargée d'émotion pour les participants historiques. De nombreux lauréats ayant été primés lors des quarante-neuf éditions précédentes monteront à nouveau sur la scène pour un gala unique. Cette célébration marquera de manière festive et musicale le demi-siècle d'existence de La Truite du Ridor.

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Marie-Thérèse Bléteau, figure emblématique de l'événement, sera également présente pour accompagner cette célébration mémorable. Les archives de Le Courrier Indépendant témoignent de la richesse visuelle et historique de ces rencontres passées. La présence de chanteurs gallo comme Nicolas Pinel souligne l'engagement culturel fort de cette édition spéciale.

La langue gallo au centre des festivités

La langue gallo sera mise à l'honneur de manière centrale durant toute la durée de la fête. Cette décision reflète une volonté affirmée de préserver et de promouvoir le patrimoine linguistique local. Les artistes et participants s'aligneront sur cette orientation culturelle forte pour rendre hommage aux racines de la région.

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Cette attention portée au gallo renforce l'identité culturelle de Plémet et de ses environs. Le concours ne se limite plus à une simple compétition, il devient un vecteur de transmission culturelle. Cette approche moderne permet de toucher un public plus large tout en respectant la tradition.

Organisation logistique et tarifs du repas

L'événement se déroulera toujours à la salle des fêtes de Plémet, un lieu habituel et reconnaissable par les habitués. Un repas sera servi à partir de 12 heures pour les convives souhaitant profiter de la journée. Les tarifs ont été fixés à 17 euros pour le repas consommé sur place et à 14 euros pour la formule à emporter.

Ces tarifs abordables visent à maintenir l'accessibilité de l'événement pour tous les publics locaux. La réservation et l'organisation logistique sont essentielles pour garantir le bon déroulement du gala. Les participants sont encouragés à se préparer à cette rencontre exceptionnelle en février 2027.

Héritage de cinquante ans de tradition

Cette célébration du cinquantième anniversaire marque la continuité d'une tradition initiée il y a demi-siècle. Les archives historiques montrent une constance dans la qualité et l'enthousiasme des éditions précédentes. La Truite du Ridor reste un pilier de la vie associative dans les Côtes-d'Armor.

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Les futures générations de participants pourront s'inspirer de cette longévité remarquable pour poursuivre le travail engagé. La combinaison entre compétition sportive et valorisation culturelle assure l'avenir de cette institution. Février 2027 promet d'être une date clé dans l'histoire du concours.