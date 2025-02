La Truffe Noire Envahit les Cuisines du Restaurant d'Application Saveurs et Savoirs à Cahors

Une équipe d'apprentis cuisiniers a préparé un repas gastronomique autour de la truffe noire, sous le regard avisé d'un chef danois, dans le cadre de l'année du Danemark à Cahors.

L'odeur envoûtante de la truffe noire flottait dans l'air des cuisines du restaurant d'application Saveurs et Savoirs à Cahors . Mardi 11 février, une petite équipe d'une dizaine d' apprentis cuisiniers s'activait avec passion pour préparer un repas gastronomique destiné à une cinquantaine de convives. Le menu de la soirée était entièrement dédié à cette star locale, la truffe noire .

Les jeunes apprentis, habitués à concocter des plats savoureux pour régaler leurs clients, avaient cette fois-ci la chance de bénéficier du soutien précieux d'un chef de renom danois. Cette collaboration marquait la continuation de l'année du Danemark à Cahors, un événement culturel propice à l'échange et à la découverte de nouvelles saveurs. La truffe noire, omniprésente dans les plats, s'invitait à toutes les étapes du menu : entrée, plat et dessert. Dans une mise en bouche originale, elle se cachait au cœur d'un millefeuille de pommes de terre frites. Pour l'entrée, elle parfumait un bouillon crémeux au parmesan tandis que pour le plat principal, elle se mariait à un fromage danois importé spécialement par le chef Etienne Lemaitre. Le défi était de taille pour les apprentis, qui ont été guidés par les précieux conseils de leurs professeurs tout au long de cette soirée particulière. « Ça change de notre routine, ce n'est pas aussi formel qu'en cours, confie Jules, apprenti en 1ère année de BP Cuisine. Il y a un vrai échange de connaissances et d'expériences, on apprend plein de choses. L'ambiance est différente avec de la musique, on a l'impression que c'est moins directif ». Ce sentiment de légèreté était notamment renforcé par la présence du chef Clotaire Poirier, finaliste de la dernière saison de Top Chef. Il a pris les devants en cuisinant aux côtés des jeunes, les encourageant à oser et à laisser libre cours à leur créativité. « Les jeunes écoutent, on est parti sur un menu avec des techniques françaises mais accessibles pour leur niveau », raconte Clotaire, qui n'est pas venu les mains vides. « Il nous a ramené plein de produits du Danemark comme des huiles, des pommes de pin… On a plus l'habitude des produits en supermarché, ajoute Jules, moi, ça m'inspire, j'aime sa créativité ». Tandis que certains apprentis farcissaient des poulets, d'autres surveillaient le bouillon, hachaient les truffes ou préparaient la crème du dessert, Jules s'activait déjà à dresser les assiettes de fromages. Il ne restait plus qu'à attendre l'arrivée des convives pour savourer ce menu digne d'une étoile et aux apprentis serveurs de prendre leurs postes. L'attente était à la hauteur du menu proposé : un service millimétré, une présentation soignée et une promesse de saveurs exceptionnelles.





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Truffe Noire Cahors Saveurs Et Savoirs Apprentis Cuisiniers Chef Danois Danemark À Cahors Menu Gastronomique

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Marée noire en mer Noire : une catastrophe écologique majeure derrière le brouillard de la guerrePlus d'un mois après le naufrage de deux pétroliers en mer Noire, les côtes russes et ukrainiennes subissent une marée noire aux graves conséquences environnementales. Dans la région d'Anapa, le courage et la détermination des volontaires ne suffit à pallier les carences des autorités russes.

Lire la suite »

Une visite guidée à la découverte du centre de Cahors et de la cathédraleLe service du patrimoine de la ville de Cahors et l’office de tourisme de Cahors, Vallée du Lot proposent une visite 'Cahors, le centre historique et la cathédrale' le lundi 10 février. Cahors est riche d’une...

Lire la suite »

Deux jeunes grimpeurs de Cahors Escalade au championnat de FranceIls étaient retenus parmi les cinquante meilleurs Français : Juliette Poupon-Navarro et Antonin Lagarrigue ont participé au championnat de France jeunes d’escalade de bloc ce week-end dans la Manche.

Lire la suite »

La Musique Française Envahit le Monde avec SpotifySpotify dévoile le Top 25 des titres d'artistes français les plus populaires à l'international en 2024. L'électro domine le classement, mais le rap et la pop prennent également leur place grâce à des collaborations internationales.

Lire la suite »

Construction de l'usine d'ultrafiltration d'eau des Chartreux à Cahors : le chantier avanceLe chantier en cours sur le plateau du Pech d'Angely, visible depuis Cahors grâce à la grue qui trône sur le site, vise à construire l'usine d'ultrafiltration d'eau des Chartreux. Après la phase de terrassement, la construction des réservoirs et des ouvrages hydrauliques est en cours. Cette phase devrait durer jusqu'à la fin du printemps. L'installation des machines et des tuyauteries nécessitera l'utilisation d'hélicoptères cet automne. L'usine devrait être livrée en mars 2026.

Lire la suite »

Pourquoi des hélicoptères vont survoler Cahors cet automneLes travaux de l’usine d’ultrafiltration de Cahors rentrent dans une deuxième phase. Une seconde grue va bientôt rejoindre celle qui est déjà installée sur le Pech d’Angely. Et cet automne, la tuyauterie arrivera par héliportage. Le point sur le calendrier des travaux.

Lire la suite »