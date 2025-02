La Troupe Graines de Saltimbanques Fêtera la Saint-Valentin avec « Les Fantasmes des Demoiselles »

La troupe de théâtre Graines de Saltimbanques met en scène une adaptation comique et immersive de « Les Fantasmes des demoiselles » de René de Obaldia pour la Saint-Valentin.

Le dimanche 16 février, à 15 heures, la troupe de théâtre Graines de saltimbanques invite le public à une représentation unique pour la Saint-Valentin intitulée « Les Fantasmes des demoiselles ». Cette adaptation inédite de la pièce de René de Obaldia se présente comme un immense speed dating comique, plongeant les spectateurs dans un tourbillon d'humour et de romance.

Les dialogues savoureux, les situations burlesques et la question fondamentale de savoir si les hommes répondront aux attentes des femmes constituent les éléments clés de ce spectacle. Le public sera plongé dans une expérience immersive : les spectateurs seront placés tout autour des comédiens, favorisant une interaction dynamique et rapprochée. Graines de saltimbanques, fort d'une trentaine d'années d'expérience, avait déjà entamé les répétitions de cette pièce en 2020 avant d'être interrompu par la pandémie. Cette année, une trentaine de comédiens se sont réunis autour de ce projet ambitieux. Au-delà de « Les Fantasmes des demoiselles », la compagnie Graines de saltimbanques propose un calendrier riche en projets. Le mardi 18 février, à 18h15, elle présentera une lecture vivante des textes de Marcel Pagnol à la Maison des associations de Royan, mêlant littérature, cinéma et théâtre. Par ailleurs, la troupe prépare plusieurs autres spectacles : « La Tigresse », une création originale du Royannais François Fuentes, écrite spécialement pour la troupe ; un spectacle pour enfants ; une tournée estivale du « Médecin malgré lui » ; et une pièce inspirée des « Fables » de La Fontaine. Ces projets témoignent de l'énergie et de la créativité de cette troupe de passionnés, qui continue de faire rayonner l'art théâtral à Royan et au-delà. « Les Fantasmes des demoiselles » est programmé le dimanche 16 février à 15 heures à la Maison des associations de Royan. L'entrée coûte 10 euros. Une réservation est conseillée (places limitées) par SMS au 06 68 96 77 71 ou par mail : [email protected]





