Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

La trottinette électrique Tuno NT3 Pro : autonomie et performance pour vos trajets urbains

High-Tech News

La trottinette électrique Tuno NT3 Pro : autonomie et performance pour vos trajets urbains
Trottinette ÉlectriqueAutonomieMobilité Urbaine
📆6/18/2026 6:53 AM
📰LeParisien_75
87 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 55% · Publisher: 51%

Découvrez la trottinette électrique Tuno NT3 Pro, dotée d'une batterie longue portée, d'un moteur puissant et de pneus adaptés à tous les terrains. Idéale pour les déplacements quotidiens en ville, elle offre une autonomie de 40 à 50 km et une vitesse ajustable via une application mobile.

Parcourir 20 kilomètres en ville sans recharger demande une vraie autonomie. La trottinette électrique Tuno NT3 Pro embarque une batterie 48 V de 15,6 Ah qui tient entre 40 et 50 kilomètres selon le relief et le poids transporté.

De quoi enchaîner plusieurs trajets domicile-travail sans brancher le chargeur chaque soir. Le moteur de 1 200 watts délivre assez de couple pour grimper des pentes jusqu'à 30 degrés, là où beaucoup de modèles peinent dès 15 degrés.

La trottinette électrique Tuno NT3 Pro atteint 50 kilomètres par heure en voie privée, mais l'application Tuya permet de brider la vitesse à 6, 10, 15 ou 25 kilomètres par heure pour circuler légalement sur voie publique.à 209€99 au lieu de 429€99via Bluetooth déverrouille des fonctions avancées : suivi du kilométrage, diagnostic de la batterie et ajustement précis des bridages de vitesse. Cette liaison sans fil simplifie la personnalisation des profils de conduite selon le type de voie empruntée.

Le chargeur 54,6 V de 2 ampères fourni remplit la batterie en 7 à 8 heures sur une prise domestique classique. Brancher le soir permet de récupérer l'autonomie complète avant le lendemain matin. Les pneus pneumatiques de 10 pouces de la trottinette électrique Tuno NT3 Pro s'adaptent aux revêtements variés : asphalte lisse, pavés disjoints ou graviers fins. Leur chambre à air absorbe les vibrations des surfaces irrégulières et maintient une adhérence stable même sur sol légèrement humide.

Cette polyvalence évite de ralentir brusquement à chaque changement de texture de route.ici gratuitement Cdiscount à volonté Certains liens sont trackés et peuvent générer une commission pour Le Parisien. Les prix sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. Ce nouvel adaptateur à moins de 15 euros qui transforme les trajets en voiture fait un carton chez les automobilistesVoici le vidéoprojecteur du moment et il est au meilleur prix chez BoulangerJ'en profit

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

LeParisien_75 /  🏆 73. in FR

Trottinette Électrique Autonomie Mobilité Urbaine Tuno NT3 Pro Véhicule Électrique

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fini les rosiers malades : découvrez ces variétés botaniques qui résistent à tout sans traitementFini les rosiers malades : découvrez ces variétés botaniques qui résistent à tout sans traitementVous aimez les rosiers mais ne souhaitez pas composer avec une plante fragile et régulièrement malade ? Nous vous comprenons, et il est vrai
Read more »

Découvrez les sujets de l’épreuve d’histoire du bac 2026Découvrez les sujets de l’épreuve d’histoire du bac 2026Après la philosophie, une partie des élèves planche ce mardi 16 juin sur l’épreuve d’histoire-géographie. Découvrez les sujets dès maintenant le sujet de cette année.
Read more »

Découvrez le sujet d’histoire-géo du bac distribué ce mercredi 17 juinDécouvrez le sujet d’histoire-géo du bac distribué ce mercredi 17 juinCe mercredi 17 juin, les lycéens continuent de passer les épreuves de spécialités, dont celle d’histoire-géographie. Découvrez les sujets sur lesquels ils ont bûché, ainsi que leurs corrigés.
Read more »

Miss France 2027 : découvrez toutes les candidates au concours, la future gagnante se cache parmi ellesMiss France 2027 : découvrez toutes les candidates au concours, la future gagnante se cache parmi ellesLes élections des miss régionales, candidates pour Miss France 2027, ont débuté en avril 2026 et se poursuivront jusqu'au mois d'octobre.
Read more »



Render Time: 2026-06-18 09:53:40