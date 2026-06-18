La trottinette électrique Tuno NT3 Pro : autonomie et performance pour vos trajets urbains

Découvrez la trottinette électrique Tuno NT3 Pro, dotée d'une batterie longue portée, d'un moteur puissant et de pneus adaptés à tous les terrains. Idéale pour les déplacements quotidiens en ville, elle offre une autonomie de 40 à 50 km et une vitesse ajustable via une application mobile.

Parcourir 20 kilomètres en ville sans recharger demande une vraie autonomie. La trottinette électrique Tuno NT3 Pro embarque une batterie 48 V de 15,6 Ah qui tient entre 40 et 50 kilomètres selon le relief et le poids transporté.

De quoi enchaîner plusieurs trajets domicile-travail sans brancher le chargeur chaque soir. Le moteur de 1 200 watts délivre assez de couple pour grimper des pentes jusqu'à 30 degrés, là où beaucoup de modèles peinent dès 15 degrés.

La trottinette électrique Tuno NT3 Pro atteint 50 kilomètres par heure en voie privée, mais l'application Tuya permet de brider la vitesse à 6, 10, 15 ou 25 kilomètres par heure pour circuler légalement sur voie publique.à 209€99 au lieu de 429€99via Bluetooth déverrouille des fonctions avancées : suivi du kilométrage, diagnostic de la batterie et ajustement précis des bridages de vitesse. Cette liaison sans fil simplifie la personnalisation des profils de conduite selon le type de voie empruntée.

Le chargeur 54,6 V de 2 ampères fourni remplit la batterie en 7 à 8 heures sur une prise domestique classique. Brancher le soir permet de récupérer l'autonomie complète avant le lendemain matin. Les pneus pneumatiques de 10 pouces de la trottinette électrique Tuno NT3 Pro s'adaptent aux revêtements variés : asphalte lisse, pavés disjoints ou graviers fins. Leur chambre à air absorbe les vibrations des surfaces irrégulières et maintient une adhérence stable même sur sol légèrement humide.

Cette polyvalence évite de ralentir brusquement à chaque changement de texture de route.ici gratuitement Cdiscount à volonté Certains liens sont trackés et peuvent générer une commission pour Le Parisien. Les prix sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. Ce nouvel adaptateur à moins de 15 euros qui transforme les trajets en voiture fait un carton chez les automobilistesVoici le vidéoprojecteur du moment et il est au meilleur prix chez BoulangerJ'en profit





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