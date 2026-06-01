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La trottinette électrique Ninebot by Segway F2E II, une solution idéale pour vos trajets au quotidien

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La trottinette électrique Ninebot by Segway F2E II, une solution idéale pour vos trajets au quotidien
Trottinette ÉlectriqueNinebot By Segway F2E IIElectro Depot
📆6/1/2026 3:24 PM
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Découvrez la trottinette électrique Ninebot by Segway F2E II, disponible dans tous les magasins Electro Depot de France et sur le site officiel de vente en ligne de l'enseigne.

La trottinette électrique Ninebot by Segway F2E II est une solution idéale pour tous vos trajets au quotidien . Elle pèse seulement 17,3 kg et peut être repliée sur elle-même en une fraction de seconde, ce qui est parfait pour prendre le bus ou entrer dans un bâtiment.

Sa conception est particulièrement robuste et la Ninebot by Segway F2E II a la capacité de supporter une masse allant jusqu'à 100 kg. Ce modèle a été spécialement conçu pour une utilisation au quotidien, même sous la pluie. La trottinette électrique Ninebot by Segway F2E II est disponible dans tous les magasins Electro Depot de France, ainsi que sur le site officiel de vente en ligne de l'enseigne, où vous pouvez l'acquérir au prix de 349,96 euros.

La trottinette embarque tout le nécessaire pour vous apporter confort et sécurité au quotidien. Elle est équipée d'un moteur de 800 watts capable de la propulser jusqu'à une vitesse de 25 km/h, conformément aux textes en vigueur. Ce moteur est alimenté par une batterie qui vous fournit une autonomie allant jusqu'à 55 km. Grâce à un couple important, vous pouvez franchir une pente allant jusqu'à 18 %.

Le freinage est assuré par un frein à disque à l'avant et un système électronique à l'arrière. Les roues sont des modèles de 10 pouces qui sont tubeless et auto-cicatrisants afin d'éviter les risques de crevaison. Bien entendu, la trottinette électrique Ninebot by Segway F2E II est équipée de feux aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. À ceci s'ajoutent, bien entendu, des clignotants afin d'accroître votre sécurité sur la route

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