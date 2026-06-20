Le jeune demi de mêlée Léo Carbonneau a été l'un des très rares Racingmen à se présenter face à la presse pour parler de l'humiliation subie face à Toulouse en demi-finale.s’est écroulé. Une semaine après son exploit à Pau en barrages, le club français s’est fait broyer contre le Stade Toulousain, encaissant 'On ne méritait pas ça après une telle saison...', a lâché, triste, le courageux Léo Carbonneau, l’un des rares Racingmen à se présenter face à la presse dans les allées du stade Vélodrome de Marseille.

La tristesse de Léo Carbonneau : 'Le Racing 92 ne méritait pas ça après une telle saison...

' Le jeune demi de mêlée Léo Carbonneau a été l'un des très rares Racingmen à se présenter face à la presse pour parler de l'humiliation subie face à Toulouse en demi-finale.s’est écroulé. Une semaine après son exploit à Pau en barrages, le club français s’est fait broyer contre le Stade Toulousain, encaissant 'On ne méritait pas ça après une telle saison...

', a lâché, triste, le courageux Léo Carbonneau, l’un des rares Racingmen à se présenter face à la presse dans les allées du stade Vélodrome de Marseille. 'Nous n’avons aucune excuse', a poursuivi l’ancien international U20, qui n’a pas voulu se cacher derrière le manque de fraîcheur pour expliquer le non-match total d'un Racing 92 qui est passé à côté de son sujet. 'Nous pensions que nous étions armés devant. Nous avons été surclassés dans tous les secteurs de jeu.

Quand Toulouse joue ainsi, c'est dur de rivaliser. Bravo à eux. Nous sommes un jeune groupe, nous avons goûté au très haut niveau et j'espère que tout le monde a envie d'être à la saison prochaine avec l'objectif de revenir en demi-finale', a résumé le capitaine Romain Taofifenua. Le Racing 92 n'est pas le premier à prendre une gifle par Toulouse.

Demandez à l'UBB : un 59-3 en finale. Et ça n'a pas empêché le club girondin de rebondir en suivant, et de gagner des titres... Top 14.

'Contre des machines comme ça... ' : Patrice Collazo dépité après la déroute historique du Racing 92 en demie 'Les fous rires, les blagues, il adorait ça' : à cause d'un stage de seconde, ils ont perdu leur fils à jamaisC'était quoi ce point brillant près de la Lune mercredi soir ? Pourra-t-on encore l'observer ce jeudi





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