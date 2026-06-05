L'usage d'IA génératives est désormais massif dans les nouvelles générations étudiantes, ce qui pose des dilemmes aux universités. Comment peuvent-elles repenser leurs examens pour maintenir la crédibilité des diplômes ?

La triche cachée : comment les universités peuvent repenser les examens face aux intelligences artificielles génératives. L'usage d'IA génératives est désormais massif dans les nouvelles générations étudiantes, ce qui pose des dilemmes aux universités .

Comment peuvent-elles repenser leurs examens pour maintenir la crédibilité des diplômes ? Les usages des intelligences artificielles génératives pourraient être de celles-là qui permettent de révolutionner l'éducation. Ce n'est rien moins qu'un nouveau rapport au savoir qui s'instaure sous nos yeux. À l'université, c'est probablement l'évaluation des apprentissages et le risque de triche qui soulèvent le plus de questions.

Révisions des examens : exercices, répétition... Les méthodes les plus efficaces, et pourquoi la plupart des élèves font l'inverse. Relire son cours, surligner, faire des fiches... Selon une large étude, les techniques de révisions les plus répandues chez les étudiants se révèlent peu efficaces.

D'autres, moins connues, permettent d'intégrer les notions et de les mémoriser durablement. Alors comment s'y prendre ?

De plus, il n'existe pas à ce jour en France d'étude robuste qui permettrait de la qualifier et de la quantifier, d'autant que les plateformes de détection de plagiat s'avèrent inopérantes. Peu fiables, celles-ci produisent à la fois des faux positifs et des faux négatifs, comme le montrent l'étude de, publiée en août 2024 montre que 86 % d'entre eux, dans un panel de 16 pays incluant la France, les utilisent, alors qu'une étude, plus récente, du, réalisée en février 2025, estime que 92 % des étudiants britanniques y recourent dont 88 % pour des activités donnant lieu à une évaluation.

Face à ce double constat, les universités semblent assez démunies. L'effondrement de leur capacité à maintenir les formats classiques d'évaluation appelle à en repenser radicalement les finalités et les modalités afin de maintenir l'efficacité des formations et la crédibilité des diplômes





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