La Transition Ecologique: Au-delà du Capitalisme Vert

L'article analyse la réduction des budgets écologiques dans la loi de finances 2025, mettant en lumière l'insuffisance d'une approche limitée à l'écologie. Il souligne l'importance d'une transformation profonde, dépassant le modèle du «capitalisme vert», et appelle à une meilleure prise en compte des inégalités sociales dans la transition écologique.

La réduction des budgets écologiques dans la loi de finances 2025 montre à nouveau qu'une perspective limitée ne suffit plus. Ce mantra incantatoire ignore l'ampleur des efforts nécessaires, estiment les chercheurs Jérôme Bourdieu et Jean-Baptiste Comby.

«Face au désastre écologique, l'ampleur des inégalités sociales et des transformations écologiques à réaliser est telle qu'elle implique de réinscrire cet enjeu dans une logique de transformation, à rebours du «capitalisme vert» », soutiennent les chercheurs Jérôme Bourdieu et Jean-Baptiste Comby. Ces derniers mois, la transition écologique a été marginalisée par les préoccupations économiques. Le budget finalement adopté par le Parlement ne fait que confirmer ce décroissant intérêt politique : les fonds verts, les transports collectifs – la liste n'est pas exhaustive – voient leurs enveloppes budgétaires diminuer, parfois de manière drastique. Cela ne signifie pas que l'écologie serait devenue trop «woke». Les appels à une «transition juste» se multiplient, mais ils restent incantatoires. Pour comprendre cette incapacité à privilégier la dette écologique sur la dette budgétaire, il faut interroger ses implications non dites. Depuis le mouvement des gilets jaunes, la transition écologique est censée s'être alliée à la question sociale. Juste, équitable, redistributive, elle vise à ne plus peser sur les ménages populaires. On admet désormais qu'ils sont les plus affectés par les nuisances dont ils sont pourtant les moins responsables. Pour embarquer tout le monde vers une société post-carbone, il convient de répartir équitablement la charge de l'effort en demandant aux classes aisées une contribution plus importante.





