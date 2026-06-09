La tournée de la Star Academy : fatigue et stress accumulés

La tournée de la Star Academy est loin d'être un long fleuve tranquille pour les élèves. Ambre, grande gagnante de la dernière édition, s'est confiée sur les coulisses éprouvantes de cette aventure. La jeune femme de 19 ans a tenu à préciser qu'aucun playback n'était utilisé pendant les concerts. La jeune artiste a aussi préféré retenir le positif : une expérience, la chance de se produire dans les Zénith de France et celle d'aller à la rencontre du public.

La tournée de la Star Academy est loin d'être un long fleuve tranquille pour les élèves. Ambre , grande gagnante de la dernière édition, s'est confiée sur les coulisses éprouvantes de cette aventure.

Avec plus de 70 dates prévues à travers la France, des imprévus ont malheureusement eu lieu. Le 17 mai dernier, la production a annoncé qu'il n'y aurait pas de report de la date dijonnaise. Un premier spectacle à 15h avait eu lieu le 17 mai malgré les annulations. Pour les fans qui n'ont pas pu assister aux concerts, TF1 a décidé de diffuser en direct et en prime time l'un des concerts de la Star Academy le samedi 6 juin.

La jeune femme de 19 ans a tenu à préciser qu'aucun playback n'était utilisé pendant les concerts. La jeune artiste a aussi préféré retenir le positif : une expérience, la chance de se produire dans les Zénith de France et celle d'aller à la rencontre du public. La charge de travail de l'émission rendait difficile la gestion d'autres projets. Marlène Schaff a quitté la Star Academy pour se consacrer à son spectacle à succès où elle incarne Petra.

Elle a toutefois reconnu que la visibilité apportée par l'émission a grandement contribué à son succès actuel. La tournée de la Star Academy bat son plein pour les élèves, mais le rythme infernal commence à peser sur les académiciens. Ulysse, l'un des favoris du public, a d'ailleurs confié être déjà épuisé. La Star Academy 2025 a également vu la sortie de nouveaux singles, mais Ambre n'en était pas la première





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