La Tour Eiffel: La Dame de fer est le monument où les touristes sont victimes du plus grand nombre d’arnaques

Une étude révèle que la Tour Eiffel est le monument où les touristes sont les plus susceptibles de tomber victimes d'arnaques. L'étude de Bounce met en lumière la fréquence des arnaques à Paris et compare les tendances des villes du monde entier.

Les joueurs de bonneteau, connus pour leur jeu d'argent et leur pratique de tromperie, opèrent ouvertement dans les lieux touristiques, comme le pont d'Iena entre le Trocadéro et la Tour Eiffel (archives été 2023). Selon une étude de Bounce , la Tour Eiffel se distingue comme le monument où les touristes sont les plus susceptibles de tomber victimes d'arnaques.

Sur plus de 143 000 avis TripAdvisor concernant la Tour Eiffel, 548 mentionnent le mot « arnaque », devançant largement Times Square à New York (171 occurrences) et le Taj Mahal en Inde (123 occurrences). Cependant, si on se base sur le nombre total de touristes, le quartier fortifié d'Intramuros à Manille (Philippines) occupe la première place avec 0,86 % de mentions d'arnaque sur le total des avis, suivi de la Cité interdite de Pékin (0,55 %) et du site de Petra en Jordanie (0,50 %). La Tour Eiffel arrive en quatrième position avec 0,38 %. « Elle n'atteint pas le podium si l'on prend en compte le nombre total d'avis. Toutefois, en raison de sa popularité, ce haut lieu touristique enregistre le plus grand nombre de mentions d'escroqueries individuelles », commente Bounce dans son étude, qui détaille également les types d'arnaques les plus fréquemment signalés par les touristes. \L'étude de Bounce élargit également ses observations aux villes dans leur ensemble. Encore une fois, Paris se hisse en tête, portée par le nombre total de touristes. Sur près de 160 000 avis concernant la capitale française, 2 430 mentionnent le mot « arnaque », soit 1,52 %. Ce pourcentage, cependant, n'est que le quatrième si on rapporte ces chiffres au nombre total de touristes. Riga occupe la première place avec 2,53 % des avis qui font mention d'une arnaque sur les 3 800 qui concernent la capitale lettone, soit… 42 fois moins que Paris. \





