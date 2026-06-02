La Teste-de-Buch : le maire annule le grand projet d'accueil de loisirs unique sur la plaine des sports

Le nouveau maire de La Teste-de-Buch, Thierry Gouaichault, a résilié les marchés du projet de regroupement des accueils de loisirs sans hébergement, lancé par son prédécesseur Patrick Davet. Cette annulation, motivée par la préservation de la vocation sportive du site et le maintien des services de proximité, engendre des coûts d'indemnisation mais permet d'économiser plus de 5,25 millions d'euros. Les structures existantes seront conservées.

La municipalité de La Teste-de-Buch, sous la direction du maire Thierry Gouaichault , a pris la décision de résilier l'ensemble des marchés liés au projet de regroupement des accueils de loisirs sans hébergement ( ALSH ) sur la plaine des sports .

Cette initiative, lancée par l'ancien maire Patrick Davet, prévoyait la construction d'un bâtiment unique pour centraliser tous les services de loisirs pour enfants de la commune. Les arrêtés municipaux, signés le 2 juin, mettent fin à ce projet controversé, invoquant la préservation de la vocation sportive du site et le maintien d'un service public de proximité.

Au total, dix-huit contrats sont annulés, entraînant des coûts d'indemnisation pour les entreprises concernées, estimés à plus de 200 000 euros, bien que les travaux n'aient pas commencé. La ville argue également d'une économie substantielle, de plus de 5,25 millions d'euros, par rapport au budget initialement envisagé pour la construction neuve. Le maire justifie ce revirement en soulignant que le projet précédent ne répondait pas aux besoins concrets des parents et des contraintes logistiques.

Ainsi, les ALSH existants à Cazaux (la Farandole et Lafon) et au centre de La Teste (Chambrelent et Brémontier) continueront d'accueillir les enfants, avec une capacité totale de 220 places, équivalente à celle prévue dans le projet abandonné. Parallèlement, la municipalité envisage d'étudier la création d'une nouvelle structure au sein d'un équipement existant afin d'augmenter la capacité d'accueil globale.

Cette décision s'inscrit dans un contexte de changement de majorité municipale, les opposants d'aujourd'hui ayant été les détracteurs du projet lors de son lancement. Le maire a également été interpellé sur d'autres dossiers sensibles, comme l'état des digues et des écluses, lors d'une assemblée générale d'association de riverains le 11 mai, illustrant les multiples défis auxquels il doit faire face





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