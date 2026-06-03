La tempête tropicale Jangmi frappe le Japon, provoquant des évacuations et des annulations de vols

La tempête tropicale Jangmi a frappé le Japon, provoquant des évacuations, des annulations de vols et des coupures de courant. Les autorités ont appelé quelque 370.000 personnes à évacuer leur domicile et ont prévenu que le risque de glissements de terrain demeure même après la fin de la pluie.

Des gens se rendent au travail sous une pluie battante provoquée par la violente tempête tropicale Jangmi à Kawasaki, dans la préfecture de Kanagawa, le 3 juin 2026.

Les pluies torrentielles de ces derniers jours ont provoqué de nombreuses évacuations mais aussi l'annulation de 616 vols et environ 60.000 coupures de courant. Jangmi, le premier typhon de la saison à frapper le Japon, longe depuis ce lundi 1er juin la côte pacifique de l'archipel.

Une tempête tropicale longeant la côte pacifique du Japon depuis ce lundi 1er juin a touché Tokyo mercredi, faisant gonfler les rivières et clouant au sol plus de 600 avions, alors que des centaines de milliers de personnes dans le pays ont été appelées à évacuer. Dans la capitale et ses environs, certains services ferroviaires ont été partiellement retardés ou annulés, même si de nombreux trains sont restés largement vides, certains écoles étant restées fermées et beaucoup d'employés ayant été autorisés à rester chez eux en prévision des pluies torrentielles attendues par le passage de la tempête Jangmi.

Des Japonais se déplacent sous une pluie battante provoquée par la violente tempête tropicale Jangmi à Kawasaki, dans la préfecture de Kanagawa, le 3 juin 2026. Alors que la tempête remontait depuis le sud du Japon, les autorités ont appelé quelque 370.000 personnes, de Tokyo jusqu'à l'île de Shikoku à l'ouest, à évacuer leur domicile.

Les autorités ont prévenu que même dans les zones où la pluie s'est calmée, le sol peut avoir été fragilisé par les précipitations précédentes et le risque de glissements de terrain demeure. Les deux plus grandes compagnies aériennes du pays, All Nippon Airways et Japan Airlines, ont annulé au total 616 vols -dont 92 vols internationaux- prévus pour mercredi.

Un homme consulte le tableau des départs au terminal international de l'aéroport de Haneda après l'annulation ou le retard important de plusieurs vols en raison de la violente tempête tropicale Jangmi, à Tokyo, le 3 juin 2026. Les pluies torrentielles ont gonflé les rivières dans l'ouest et l'est du Japon, y compris dans la région de Tokyo, même si l'Agence météorologique japonaise a levé de nombreuses alertes aux inondations en vigueur plus tôt dans la journée. Vers 8h45 (heure de Paris), la tempête, classé





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