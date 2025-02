La technosphère dépasse la biosphère

Un quotidien américain met en avant une visualisation qui compare la masse de la biosphère et de la technosphère. Le résultat est frappant : les matériaux produits par l'homme surpassent désormais de loin la biomasse globale.

Un quotidien américain a repris et commenté le travail de Brice Ménard, physicien à l'université Johns-Hopkins, et Nikita Shtarkman, informaticien et graphiste. Les deux chercheurs avaient déjà collaboré dans le passé pour produire une visualisation dans laquelle ils représentent les différents royaumes biologiques qui constituent la vie sur Terre, ainsi que les matériaux produits par les êtres humains, regroupés sous le terme de « technosphère ».

Le volume de chacun des cubes est proportionnel au poids total de chaque élément représenté. « Il a fallu environ quatre milliards d'années pour que le premier fragment de protoplasme, né dans une cheminée volcanique sous-marine ou dans un étang chaud, se développe et évolue jusqu'à former une biomasse de 1 100 milliards de tonnes », écrivent-ils. Mais tout cela est éclipsé par le plastique, le béton et autres matériaux que les humains ont produits au cours du siècle dernier, sous forme de routes, de gratte-ciels, de voitures, de téléphones portables, de serviettes en papier et de poupées à tête branlante. Le poids de la technosphère – qui s'est accumulée depuis la révolution industrielle – est désormais plus élevé que celui de la biosphère. Ce type de comparaison visuelle permet de mieux comprendre l'impact de la production humaine sur la planète. « Voir la biosphère et la technosphère côte à côte, comme dans cette visualisation », note un lecteur, « fait prendre conscience de la rapidité avec laquelle les humains ont produit des quantités massives de matériaux et de l'impact que cela a sur notre environnement. » « Ce qui est frappant, c'est de voir à quel point la technosphère a surpassé la biosphère », ajoute un autre. « Avec 1 700 journalistes, une trentaine de bureaux à l'étranger, plus de 130 prix Pulitzer et plus de 10 millions d'abonnés au total, »New York Times « all the news that’s fit to print ». La famille Ochs-Sulzberger, qui, en 1896, a pris la direction de ce journal créé en 1851, est toujours à la tête du quotidien de centre gauche. Quant à l’édition web, qui revendique à elle seule plus de 9 millions d'abonnés fin 2023, elle propose tout ce que l’on peut attendre d’un service en ligne, avec en plus des dizaines de rubriques spécifiques. Les archives regroupent des articles parus depuis 1851, consultables en ligne à partir de 1981





