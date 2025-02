La Team C, Emmenée par Stephon Castle, S'impose au Rising Stars Challenge et se Qualifie pour le All-Star Game

La Team C, composée de jeunes joueurs de première et deuxième année, remporte le Rising Stars Challenge et se qualifie pour le All-Star Game de la NBA 2025. L'équipe, emmenée par Stephon Castle, domine la compétition avec une cohésion collective remarquable, un jeu fluide et une détermination contagieuse.

L'équipe C, emmenée par Stephon Castle , s'est démarquée lors du Rising Stars Challenge . Composé de jeunes joueurs de première et deuxième année, cette équipe a remporté la victoire vendredi et s'est qualifiée pour le All-Star Game , où elle rencontrera les superstars de la NBA . Cette édition 2025 marque le lancement d'une nouvelle formule destinée à redynamiser l'intérêt du public pour un événement qui s'essoufflait ces dernières années.

Jusqu'à présent, les joueurs participant au Rising Stars, les matchs entre joueurs de leur première ou deuxième année en NBA, ne s'affrontaient qu'entre eux le vendredi. Cependant, cette année, la ligue nord-américaine offre au vainqueur de cette phase une place parmi les étoiles du All-Star Game du dimanche. La Team C, parrainée par l'ancien joueur réputé Chris Mullin, a donc décroché ce précieux sésame. Aucun des trois Français engagés, Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly, n'a réussi à se hisser jusqu'à ce dernier stade. L'équipe de Risacher (4 points) et Sarr (3), la Team T, n'a jamais trouvé son rythme en demi-finale face à la Team C (40-34), victime de cette tâche difficile qui consiste à créer une cohésion entre des joueurs provenant de différentes équipes NBA.Stephon Castle a brillé pour la Team C, tandis que l'équipe de Coulibaly (4 points), la Team M, a été surprise en demi-finale (40-39) par une équipe composée de joueurs de la G League, la ligue de réserve de la NBA. Ces joueurs de la G League ont offert une performance surprenante, avec un jeu pragmatique et une détermination remarquable. En demi-finale, ils ont survécu à une balle de match contre eux avant que Bryce McGowens n'inscrive un tir à trois points victorieux. Cependant, la tâche s'est avérée trop ardue en finale face à la Team C (25-14), indéniablement l'équipe la plus cohérente collectivement. Emmenée par l'arrière des San Antonio Spurs Stephon Castle (12 points en finale), la Team C a fait forte impression dès le début, affichant un équilibre remarquable, des mouvements fluides et un esprit contagieux. Outre Castle, le shooteur des Lakers Dalton Knecht et le joueur talentueux du Jazz Keyonte George se sont illustrés. La Team C a donc été invitée au All-Star Game, qui se déroulera également sous forme de tournoi dimanche, avec demi-finales et finale. Les coéquipiers de Stephon Castle affronteront les 'OGs' (les anciens), parmi lesquels figurent LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant. 'Je suis impatient', a déclaré l'ailier des Suns Ryan Dunn, membre de la Team C. 'Il y aura beaucoup d'émotions' dimanche. 'Il y aura certainement un peu de nervosité aussi, mais nous nous battrons pour essayer de les battre et d'aller jusqu'au bout.'





