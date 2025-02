La Taxe de Séjour à Aix-en-Provence : Récoltes en hausse, tensions avec Airbnb

La taxe de séjour à Aix-en-Provence devrait atteindre 3,2 millions d'euros cette année, alimentant les débats entre la mairie et les oppositions sur l'impact des locations saisonnières comme Airbnb.

La taxe de séjour devrait atteindre les 3,2 millions d'euros cette année, selon les estimations des finances de la Ville d'Aix-en-Provence. Cette question a été soulevée en conseil municipal ce vendredi 7 février, provoquant une réaction de la part des oppositions qui font un lien direct entre cette hausse de la taxe de séjour et l'augmentation du nombre de logements Airbnb dans la ville.

Dominique Augey, adjointe aux finances et au budget de la mairie, a présenté en conseil municipal ce vendredi 7 février cette augmentation prévisionnelle du revenu de la taxe, basée sur une fréquentation touristique élevée attendue cet été. Selon elle, de nombreux touristes du monde entier devraient séjourner à Aix, attirés par une exposition importante. La taxe de séjour est calculée en multipliant la taxe journalière, qui varie selon la catégorie d'établissement, par le nombre de nuitées anticipées. Cette somme devrait également permettre de financer les actions de promotion menées par l'Office de Tourisme. La municipalité s'est félicitée de l'accueil d'un grand nombre de touristes, qui contribueraient à faire vivre la ville.Les oppositions, toutefois, pointent du doigt le lien entre cette hausse de la taxe de séjour et la multiplication des locations saisonnières sur la plateforme Airbnb. Béatrice Bendele, conseillère municipale de la TdP (Aix Autrement), souligne que : « A priori, il n'y a pas plus d'hôtels dans cette ville qu'auparavant, ça veut donc dire que cette hausse vient des locations saisonnières, on sait qu'elles posent problème sur la possibilité des Aixois de se loger dans de bonnes conditions et qu'elles font augmenter les prix du loyer. » Emmanuel Henry, conseiller municipal du PS (Aix en Partage), ajoute que : « On privilégie le Airbnb à tout va. Au point où une nouvelle boutique de location de boîtiers à clés a ouvert rue Boulegon. C’est assez phénoménal. » Il souligne également la hausse nationale de 400% par an de résidences louées en plateforme Airbnb, une tendance qui s'applique également à Aix-en-Provence. Les logements Airbnb, selon les oppositions, participent à la hausse de la taxe de séjour et constituent un frein pour la recherche de logements sur le long terme, notamment pour les étudiants et les foyers modestes. Les oppositions demandent de limiter le nombre de logements Airbnb à un par propriétaire afin de protéger le marché locatif local. L'adjointe au tourisme, Dominique Augey, met en avant une activité hôtelière soutenue qui ne serait pas siphonnée par les Airbnb, notamment grâce à la présence d'hôtels luxueux et de palaces, davantage taxés. L'adjointe insiste sur le fait que la hausse de la taxe de séjour est une bonne nouvelle pour la ville car elle permet de financer les actions de promotion du tourisme et de soutenir l'économie locale. Toutefois, les oppositions restent préoccupées par les conséquences de la multiplication des logements Airbnb sur le marché immobilier et la vie sociale de la ville. Elles demandent à la municipalité de prendre des mesures pour limiter l'impact négatif des plateformes de location saisonnière sur le logement et le bien-être des habitants d'Aix-en-Provence.





