La tapisserie de Bayeux se prépare pour son voyage historique au British Museum

La broderie du XIe siècle va quitter la France pour la première fois depuis 1945. Des tests rigoureux ont été menés pour assurer sa sécurité lors du transport vers Londres.

La tapisserie de Bayeux, chef-d'œuvre de broderie du XIe siècle, s'apprête à entreprendre un voyage exceptionnel vers le British Museum de Londres. Cette œuvre unique, longue de 70 mètres, relate la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066.

Elle n'a quitté la France qu'une seule fois en plus de mille ans, en 1945, pour être exposée à Paris après la Seconde Guerre mondiale. Le prêt historique au Royaume-Uni, annoncé en 2018, suscite à la fois enthousiasme et inquiétude parmi les experts. La ministre de la Culture, Catherine Pégard, a tenu à rassurer le public lors d'une conférence de presse à Paris, affirmant que rien n'avait été laissé au hasard pour garantir l'intégrité de l'œuvre.

Des accusations d'imprudence avaient été formulées par certains conservateurs, mais la ministre les a jugées injustifiées au vu des précautions prises. Pour minimiser les risques, un fac-similé de la tapisserie a été transporté à Londres en avril dernier afin de tester les conditions de sécurité. Une caisse spéciale, surnommée caisse climatique, a été conçue pour absorber les vibrations et maintenir une température et une humidité constantes.

Selon une étude technique publiée par le ministère de la Culture, cette caisse permet d'absorber 96 % de la force d'un choc important sur l'ensemble du trajet. Les capteurs installés ont enregistré les moindres secousses, et les résultats sont jugés satisfaisants. Catherine Pégard a comparé la caisse à un berceau dans lequel on aurait déposé un nouveau-né, soulignant l'extrême attention portée à la sécurité de l'œuvre.

Le vrai voyage aura lieu cet été, à une date tenue secrète pour des raisons de sécurité. La tapisserie sera exposée à la Sainsbury Exhibitions Gallery du British Museum de septembre 2026 à juillet 2027. Le gouvernement britannique a débloqué près d'un milliard d'euros pour assurer l'exposition, selon le Financial Times. Lord Ricketts, envoyé spécial du Royaume-Uni pour ce prêt, a exprimé l'engagement total de son pays pour la protection de l'œuvre.

À son retour en France fin 2027, la tapisserie bénéficiera d'une restauration longtemps repoussée. Ce prêt soulève également des questions sur la coopération culturelle entre la France et le Royaume-Uni, renforçant les liens historiques entre les deux nations. La tapisserie de Bayeux reste un témoignage exceptionnel de l'histoire médiévale, et son exposition à Londres permettra à un public international d'admirer ce chef-d'œuvre





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