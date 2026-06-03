La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan effectue une visite d'État historique en Russie, cherchant à diversifier ses partenariats alors que son régime est critiqué pour la répression violente des manifestations post-électorales et que Moscou vise à consolider son soutien diplomatique face à l'isolement international.

La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan entame mercredi une visite d'État de trois jours en Russie , une rencontre qui intervient dans un contexte diplomatique tendu pour les deux dirigeants.

Mme Hassan, qui a accédé à la présidence après la mort de son prédécesseur John Magufuli, a été élue en octobre 2025 avec un score officiel de 98 % des suffrages, un résultat contesté par la communauté internationale. Les élections ont été marquées par une répression violente des manifestations de l'opposition, faisant entre 1 000 et 2 000 morts selon des sources diplomatiques, tandis qu'une commission d'enquête officielle a recensé 518 décès et 2 390 blessés.

Cette violence a entraîné une détérioration des relations avec les États-Unis, qui ont sanctionné un haut responsable de la police tanzanienne pour torture. En réponse, la présidente Hassan avait défendu en mai dernier un modèle de démocratie propre à l'Afrique, rejetant les standards occidentaux et appelant à "battre à coups de bâton" les jeunes jugés irrespectueux. Cette rhétorique illustre le durcissement du pouvoir face à toute contestation, alors que l'espace civique s'est considérablement rétréci depuis l'élection.

La visite à Moscou, qualifiée d'historique par les autorités, est la première d'un président tanzanien depuis Jules Nyerere en 1969. Elle vise à renforcer des liens diplomatiques et économiques restés modestes, avec un commerce bilatéral d'environ 307 millions de dollars annuels, bien loin des échanges avec la Chine. Le seul projet concret demeure le développement d'une mine d'uranium par la Russie, discuté depuis plus de dix ans.

Un Conseil d'affaires Russie-Tanzanie a été créé en janvier et la compagnie Air Tanzania prévoit des vols directs vers Moscou d'ici fin 2026. Pour la Tanzanie, cette visite permet de diversifier ses partenariats économiques, tandis que la Russie recherche un soutien diplomatique dans le cadre de la guerre en Ukraine, espérant obtenir des votes d'abstention à l'ONU. Selon un universitaire tanzanien sous couvert d'anonymat, Moscou exploite la faiblesse de l'administration Hassan pour étendre son influence sans grand investissement.

L'analyste Fergus Kell de Chatham House qualifie cette visite d'opportuniste, la Russie profitant d'un partenaire affaibli. Parallèlement, la Russie approfondit son influence médiatique en Tanzanie via des formations journalistiques dispensées par RT, une chaîne interdite dans l'UE pour propagande. Cette coopération médiatique s'inscrit dans une stratégie plus large de désinformation que dénoncent les ONG.

Le texte se termine par une transition abrupte vers des questions climatiques, apparemment due à une erreur de collage, et qui ne fait pas partie du sujet principal. Il convient donc de l'ignorer, cette partie ne concernant pas la visite de la présidente tanzanienne en Russie





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