Découvrez comment l'ANVP utilise le théâtre interactif pour sensibiliser au taux d'occupation de 200% de la maison d'arrêt de Saintes et aux enjeux de la réinsertion.

Une initiative originale a été présentée le vendredi 27 novembre à 19 heures à la salle Saintonge de Saintes. L'Association nationale des visiteurs de personnes sous main de justice ( ANVP) a organisé une soirée intitulée Brèves de parloir pour rendre compte de la réalité vécue par les détenus locaux.

L'impact de la surpopulation à la maison d'arrêt de Saintes

Les bénévoles de l'ANVP mettent en lumière les conditions difficiles régissant la maison d'arrêt de Saintes, qui fonctionne actuellement à une capacité d'occupation de 200 %. L'établissement accueille environ 160 détenus pour une capacité officielle de seulement 79 places.

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Ce taux d'occupation critique entraîne des conditions de vie considérées comme indignes par les acteurs de terrain. La surpopulation est identifiée comme le facteur le plus difficile à vivre, affectant tant les personnes incarcérées que le personnel de surveillance.

À l'échelle nationale, la situation est tout aussi préoccupante avec un record historique de 90 937 personnes incarcérées en France au 1er octobre. Cette surpopulation atteint des sommets inédits, avec près de 9 000 matelas posés au sol dans les cellules saturées.

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Le rôle humaniste des visiteurs de personnes sous main de justice

Monique Clouzeau et Emmanuelle Laplume, deux visiteuses actives de l'antenne saintaise, expliquent l'évolution de leur mission. Elles soulignent que le terme de visiteur de prison a été remplacé par visiteur de personne sous main de justice pour insister sur l'accompagnement humain plutôt que sur la surveillance carcérale.

L'antenne locale de l'ANVP compte dix visiteurs actifs, un chiffre jugé suffisant par rapport à la taille de l'établissement mais insuffisant face aux besoins globaux. Chaque visiteur rencontre entre une et trois personnes par session, couvrant ainsi environ vingt détenus au total.

Malgré cette couverture, une liste d'attente de 19 personnes est actuellement en place. Quatre nouveaux bénévoles sont en attente d'agrément, une procédure administrative qui nécessite plusieurs mois pour vérifier les motivations et assurer la formation des candidats.

La nécessité d'une sanction ayant du sens pour la réinsertion

Monique Clouzeau, ancienne médecin pénitentiaire, insiste sur l'importance des soins adaptés en détention. Elle note que de nombreuses personnes incarcérées ont besoin de traitements psychiatriques ou addictologiques qui manquent souvent dans les établissements.

Pour Emmanuelle Laplume, sophrologue et assesseur de justice au tribunal pour enfants, maintenir un lien avec l'extérieur est crucial. Elle estime que la réinsertion devient impossible dans des conditions de surpopulation extrême, ce qui risque de générer colère et récidive.

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La pièce de théâtre interactif Brèves de parloir sert de support pour illustrer ces enjeux. Ce dispositif permet de sensibiliser le public aux coulisses de l'emprisonnement et à la nécessité de proposer des réponses concrètes aux actes délictueux.

Projet d'agrandissement et perspectives pour 2027

Le ministre de la Justice a pris en compte le rapport de la contrôleuse des prisons qui a alerté sur ce taux d'occupation de 179 %. En réponse, un projet d'agrandissement des parloirs de la maison d'arrêt de Saintes a été programmé pour l'année 2027.

L'ANVP, qui compte 1 600 bénévoles sur l'ensemble du territoire, continue de plaider pour une justice qui ne se limite pas à l'enfermement. L'objectif affiché est d'aider les détenus à découvrir leurs ressources internes pour préparer leur avenir après la détention.

La soirée de Saintes a permis de démontrer que la sanction pénale doit avoir du sens pour être efficace. Les visiteurs bénévoles jouent un rôle essentiel en maintenant le lien social et en favorisant une réflexion sur les causes et les conséquences de la délinquance.