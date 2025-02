La Suisse domine le combiné par équipes aux Championnats du monde de ski alpin

Les skieurs suisses ont réalisé un triplé sensationnel en remportant l'or, l'argent et le bronze en combiné par équipes aux Championnats du monde de ski alpin à Saalbach en Autriche.

Aux Championnats du monde de ski alpin à Saalbach en Autriche, les skieurs suisses ont réalisé une performance exceptionnelle en remportant l'or en combiné par équipes . La paire composée de Franjo Von Allmen et Loïc Meillard a dominé la compétition, devançant leurs compatriotes Alexis Monney et Tanguy Nef ainsi que Stefan Rogentin et Marc Rochat. Cette victoire marque le deuxième titre mondial pour Von Allmen, déjà champion en descente dimanche dernier.

Le jeune skieur de 23 ans, surnommé la « boule à zéro » après sa victoire en descente, a prouvé une fois de plus son talent en combiné. Loïc Meillard, avec une solide performance en slalom, a assuré la victoire de l'équipe suisse. Le succès suisse s'inscrit dans un contexte de domination sur les championnats du monde. Avec six podiums remportés sur neuf épreuves possibles dans les épreuves masculines, les skieurs suisses confirment leur position de leader mondial. Marco Odermatt, absent lors de la course par équipes, a choisi de se reposer avant le géant de vendredi. Cette nouvelle épreuve de combiné par équipes a conquis les athlètes et les spectateurs, promettant un spectacle captivant à l'approche des JO de Milan/Cortina en 2026. Les Français, malgré de belles ambitions avec Clément Noël en slalom, ont connu des résultats mitigés. Clément Noël, champion olympique en titre, a commis une faute en slalom, empêchant son duo avec Nils Allègre de se classer. Steven Amiez, associé à Maxence Muzaton, a terminé à la 12e place. Les championnats de ski alpin se poursuivent jeudi avec le géant femmes, promettant de nouvelles émotions et de nouvelles surprises





