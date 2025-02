La Suède en deuil après une nouvelle tragédie scolaire

Suède est confrontée à une nouvelle tragédie scolaire après qu'un tueur ait tué dix personnes dans un centre d'enseignement pour adultes à Örebro. Cette tragédie survient moins d'un an après une attaque à l'arme blanche dans une école de Malmö qui a tué deux enseignantes.

Le drapeau suédois bleu et jaune était en berne ce jour glacial de février dans la cour de Malmö Latinskola, en hommage aux dix victimes tombées le 4 février sous les coups d'un tueur dans un centre d'enseignement pour adultes sur le campus Risbergska, à Örebro , à quelque 500 km de là. Une tragédie qui réveille de douloureux souvenirs à Malmö Latinaskola, une ancienne école religieuse historique fondée en 1406 au centre de Malmö .

La troisième ville au sud du pays avait déjà été le théâtre, le 21 mars 2022, d'une attaque à l'arme blanche d'un lycéen qui avait tué deux enseignantes, provoquant une onde de choc en Suède, où les agressions en milieu scolaire sont rarissimes. Ce jour-là, Fabian Cederholm, masqué, vêtu d'une tenue noire et armé de deux couteaux et d'une hache, avait assenée des coups mortels à deux enseignantes, suscitant une vague de tristesse et d'incompréhension dans le pays.Malmö, une ville dynamique et cosmopolite, a été marquée par ces événements tragiques, qui ont rappelé la vulnérabilité de la société face à la violence. La communauté éducative suédoise est en deuil, et les autorités ont renforcé les mesures de sécurité dans les écoles pour prévenir de futures attaques. L'enquête sur le meurtre à Örebro est en cours, et les motivations du tueur restent inconnues. Cependant, cette tragédie a mis en lumière les besoins de soutien et de prévention pour les jeunes et les communautés vulnérables, afin de construire un avenir plus sûr et plus pacifique pour la Suède





