La famille royale suédoise unie pour les 50 ans de mariage du roi et de la reine à Stockholm, en présence de many royautés étrangères et lors d'une journée de festivités comprenant une cérémonie religieuse, une croisière et un concert.

Ce samedi 13 juin 2026, la Suède célèbre les noces d'or du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia, marquant cinquante ans d'union.

Les festivités, organisées à Stockholm, rassemblent l'ensemble de la famille royale suédoise ainsi que de nombreuses familles royales étrangères. La journée a débuté par une cérémonie religieuse à l'église du palais royal, suivie d'une croisière sur la Chaloupe royale dans l'archipel de Stockholm, d'une procession en calèche dans les rues de la capitale et se terminera par un grand concert sur le thème de l'amour dans un parc.

Le roi, âgé de 80 ans, et la reine, 82 ans, ont vu leurs enfants et petits-enfants nombreux lors de la cérémonie : la princesse héritière Victoria et le prince Daniel, le prince Carl Philip et la princesse Sofia, la princesse Madeleine et Christopher O'Neil, ainsi que leurs petits-enfants le prince Alexander, le prince Gabriel, le prince Julian et la princesse Ines. La princesse Leonore, le prince Nicolas et la princesse Adrienne, enfants de Madeleine, étaient également présents.

Parmi les invités internationaux, on note la présence du prince héritier Alexander de Serbe avec son épouse Katherine et leur fils Filip, de la princesse Hisako de Takamado du Japon, de la princesse Benedikte du Danemark, représentant son neveu le roi Frederik X, ainsi que des membres des familles princières allemandes de Bavière et de Saxe-Cobourg-Gotha. Cette célébration est seulement la deuxième dans l'histoire suédoise contemporaine à marquer cinquante ans de mariage d'un monarque régnant, la première ayant eu lieu en 1907 pour le roi Oscar II et la reine Sophie.

Le choix du week-end plutôt que la date exacte du mariage, le 19 juin, est dû à la Saint-Jean, fête majeure en Suède. L'histoire du couple rappelle que le roi Carl XVI Gustaf, monté sur le trône en 1973 après la mort de son grand-père Gustav VI Adolphe, a pu épouser Silvia Sommerlath, une roturière allemande, seulement après son accession, car un mariage inégal aurait été impossible auparavant pour un prince en line de succession.

Depuis l'abdication de la reine Margrethe II de Danemark, le roi suédois est désormais le souverain régnant le plus ancien en Europe. Les festivités, placées sous le signe de la longévité et de l'union, ont été l'occasion de renforcer les liens dynastiques et de célébrer un demi-siècle de vie commune au service de la Couronne suédoise





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