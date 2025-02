La Street League de Skateboard Revient à Paris

La compétition de skateboard internationale, la Street League, revient à Paris après son succès inaugural en février 2024. Cet événement aura lieu le 11 octobre prochain sur le court Suzanne Lenglen de Roland-Garros. Les meilleurs riders et parariders du monde, ainsi qu'un public enthousiaste, sont attendus pour cette occasion unique.

La Street League de skateboard est de retour à Paris après le succès de sa première édition en février 2024 à l'Adidas Arena. Cette année, la compétition se déroulera sur le court Suzanne Lenglen de Roland-Garros le 11 octobre prochain. Les meilleurs riders et parariders mondiaux seront de la partie, tels que Vincent Milou, Aurélien Giraud et Clément Zanini de France, Nijah Houston des États-Unis, Yuto Horigome du Japon, Rayssa Leal du Brésil et Chloé Covell d'Australie.

Les modules de skate seront construits par l'entreprise California skatepark. Cette initiative vise à attirer un nouveau public en dehors des trois semaines du tournoi de tennis. Stéphane Morel, directeur général de la FFT, reconnaît que l'accueil de disciplines comme le skateboard à Roland-Garros est un événement inhabituel mais prometteur. Il rappelle le succès du combat de boxe de Tony Yoka organisé auparavant sur le même site. L'édition 2024 avait attiré 7 000 spectateurs et avait été remportée par Aurélien Giraud. Les participants avaient été impressionnés par l'ambiance exceptionnelle et l'engouement du public parisien. Cédric Fray, créateur de l'agence de marketing sportif coorganisatrice de l'événement en France, souligne l'importance de la Street League pour le développement du skateboard en France et sa contribution à la reconnaissance de ce sport. La compétition, créée en 2010 par Rob Dyrdek, est un championnat mondial qui a déjà eu lieu dans de nombreuses villes prestigieuses. La venue de la Street League à Paris redonne vie à la tradition des grandes compétitions de skate en Europe, disparue depuis les années 2000. C'est une opportunité pour le skateboard français de se mettre en lumière sur la scène internationale. Les places pour la compétition de 2025 sont attendues avec impatience, et le court Suzanne Lenglen pourra accueillir 9 000 spectateurs, 2 000 de plus que lors de l'édition précédente. Les préventes seront disponibles fin avril ou début mai sur le site de la Street League, avec des prix allant de 45 à 95 euros. En plus de la compétition, un village avec des animations sera créé pour offrir une expérience enrichissante aux fans. Les modules utilisés lors de l'édition 2024 ont été installés dans une base de loisirs à Etampes, permettant aux skateurs locaux de profiter d'un skatepark exceptionnel.





20minutesparis / 🏆 72. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

STREET LEAGUE SKATEBOARD PARIS ROLAND-GARROS SPORT COMPETITION

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La Street League, compétition internationale de référence de skateboard, à Roland-Garros en octobreLa Street League Skateboarding, la plus grande compétition du milieu, va s'installer le 11 octobre 2025 à Paris, dans l'écrin du Suzanne-Lenglen, à Roland-Garros, devant 9 000 spectateurs.

Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Reims du 25 janvierNotre pronostic : le Paris-SG bat Reims et plus de 1,5 but dans le match (1.31)

Lire la suite »

Skateboard : La Street League fait son retour à Paris et se déroulera à… Roland-Garros !La compétition de skateboard fera étape une nouvelle fois étape dans la capitale française le 11 octobre 2025

Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Inter Milan - Monaco du 29 janvierNotre pronostic : l'Inter Milan bat Monaco (1.64)

Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 16 janvier – Premier LeagueNotre pronostic : Liam Delap (Ipswich) marque contre Brighton (2.50)

Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 18 janvier - Premier LeagueNotre pronostic : Alexander Isak (Newcastle) marque face à Bournemouth (1.82)

Lire la suite »