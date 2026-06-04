La station pyrénéenne, située dans le Béarn, a décidé de se détourner du ski pour se concentrer sur son panorama exceptionnel et ses activités touristiques.

La station de ski d' Artouste se réinvente autour de son petit train et de ses activités 'quatre saisons' . La station pyrénéenne, située dans le Béarn , a décidé de se détourner du ski pour se concentrer sur son panorama exceptionnel et ses activités touristiques.

Cela fait partie d'un plan pour réduire les coûts et l'impact environnemental de la station. Le petit train, qui représentait 60% du chiffre d'affaires l'été, est désormais exploité toute l'année sur des tronçons plus courts l'hiver. La station a également abandonné le projet de piste de ski synthétique, estimé à 372 000 euros, et a ralenti la vitesse de ses remontées mécaniques pour réduire son bilan carbone.

La station d'Artouste continue de se diversifier pour proposer une offre de destination plutôt que d'incursion et permettre aux visiteurs de se fixer dans la vallée plutôt que de venir à la journée. Au programme des nouvelles activités : le 'mountainkart', un kart de descente, sans pédale ni moteur, destiné à la piste sous la télécabine. Une tyrolienne, un espace spa à 2 000 mètres d'altitude face au pic du Midi d'Ossau.

Et bientôt, une luge d'été sera installée à proximité du village de Fabrèges





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Station De Ski Artouste Béarn Petit Train Activités 'Quatre Saisons' Réinvention Environnement Coûts

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Béarn : la police toujours à la recherche de l’octogénaire atteinte de la maladie d’Alzheimer disparue le 10 mai à PauLa police a publié ce mardi 2 juin un nouvel avis de disparition inquiétante pour tenter de retrouver une femme de 82 ans qui a quitté son domicile le 10 mai

Read more »

Le Récap Béarn : les 5 infos à retenir ce mercredi 3 juinChaque jour, à 17 h 30, retrouvez l’essentiel de l’actualité en Béarn et Soule

Read more »

Béarn : un camion se vide de son contenu d’acide chlorhydrique à Asasp-Arros, les pompiers ont lutté plusieurs heures contre la fuitePlusieurs heures ont été nécessaires pour venir à bout d’une situation compliquée, mercredi 3 juin à Asasp-Arros, impliquant un camion transportant des matières dangereuses qui présentait une fuite

Read more »

Béarn : trois bâtiments agricoles incendiés sur la commune de Lys, un homme y entreposait des voitures de collectionUn incendie s’est déclaré mercredi 3 juin sur la commune de Lys et a embrasé trois bâtiments agricoles reconditionnés en garages par un passionné de voitures. L’homme, âgé de 67 ans, a été légèrement brûlé aux mains

Read more »