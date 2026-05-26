La star de la cène de Cannes 2026 : Monica Bellucci en Prada et bijoux Pomellato

La star de la cène de Cannes 2026, Monica Bellucci, a été photographiée dans une suite avec vue sur mer avant sa première montée des marches en tant que présidente du jury Un Certain Regard. L'actrice italienne a choisi de porter une tenue de luxe de Prada et des bijoux Pomellato pour l'occasion.

La star de la cène de Cannes, Monica Bellucci , a été photographiée dans une suite avec vue sur mer avant sa première montée des marches en tant que présidente du jury Un Certain Regard.

L'actrice italienne a choisi de porter une tenue de luxe de Prada et des bijoux Pomellato pour l'occasion. Elle a été rejointe par d'autres stars du cinéma, telles que Woody Harrelson, qui a mis en valeur son look en Dior et bijoux Chopard, et Louise Bourgoin, qui a choisi une tenue de Saint Laurent et des bijoux Cartier.

Le Festival de Cannes 2026 a également accueilli des acteurs tels que Gilles Lellouche, Antoine Reinartz, Renate Reinsve et Park Ji-min, qui ont tous été photographiés par Jonas Unger pour Vanity Fair. La star de la cène de Cannes a également été rejointe par d'autres actrices, telles que Monica Bellucci, qui a porté une tenue de luxe de Bottega Veneta et des bijoux Repossi.

Le Festival de Cannes 2026 a été une occasion unique pour les stars du cinéma de se retrouver et de se faire photographier par les meilleurs photographe du monde. La cène de Cannes a été une occasion inédite pour les stars du cinéma de se retrouver et de se faire photographier par les meilleurs photographe du monde.

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