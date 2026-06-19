La Sony Bravia Theatre Bar 7 HT-A7100 est un système de son home-cinéma compact et évolué qui offre une expérience sonore immersive sans multiplier les enceintes ni les câbles.

La Sony Bravia Theatre Bar 7 HT-A7100 , un système de son home-cinéma compact et évolué , offre une expérience sonore immersive sans multiplier les enceintes ni les câbles.

Contrairement aux autres modèles de la gamme, la Bar 7 se présente comme une barre de son 5.0.2 canaux conçue pour fonctionner seule, avec la possibilité d'être associée à des caissons et des enceintes arrière vendus séparément. Elle embarque 9 haut-parleurs intégrés et entend offrir une immersion digne des grandes barres sans leur encombrement.

La barre de son Sony Bravia Theatre Bar 7 (HT-A7100) et le caisson Bravia Theatre Sub 7 (SA-SW7) ont été testés pour évaluer leur capacité à offrir une expérience sonore immersive et évolutive. Le test a montré que la barre de son Sony Bravia Theatre Bar 7 (HT-A7100) est une solution compacte et évoluée pour les amateurs de grands écrans qui veulent aller plus loin que la barre seule.

Elle embarque 9 haut-parleurs intégrés et entend offrir une immersion digne des grandes barres sans leur encombrement. La barre de son Sony Bravia Theatre Bar 7 (HT-A7100) et le caisson Bravia Theatre Sub 7 (SA-SW7) ont été testés pour évaluer leur capacité à offrir une expérience sonore immersive et évolutive.

Le test a montré que la barre de son Sony Bravia Theatre Bar 7 (HT-A7100) est une solution compacte et évoluée pour les amateurs de grands écrans qui veulent aller plus loin que la barre seule





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